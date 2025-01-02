年前大掃除痛上身！解除疼痛中、西醫有妙招　醫曝預防訣竅

▲疼痛科主任王柏凱醫師（左）及中醫科盧昱竹醫師（右），分別從西醫與中醫的角度深入探討下背痛的治療方法與預防策略。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歲末年終，家家戶戶不免俗開始進行大掃除，但也要注意下背痛找上門！為了幫助民眾更深入了解下背痛的原因與治療方式，花蓮慈濟醫院日前舉辦「慈醫365．健康又幸福」系列講座，由疼痛科主任王柏凱醫師及中醫科盧昱竹醫師，分別從西醫與中醫的角度，深入探討下背痛的治療方法與預防策略。

75歲的劉女士突然下背痛，不僅腳無力走不遠，甚至睡不好。面對這樣的「痛」，病人只能吃藥、復健，或是開刀才能解決嗎？王柏凱主任表示，一般以藥物及復健來治療，若是以上兩者治療效果不佳時，除了手術之外，可考慮介入性疼痛治療。

▲▼疼痛科主任王柏凱醫師分享，下背痛成因與治療方式。

介入性治療分為神經調控治療與結構治療，神經調控治療包含神經阻斷術、硬脊膜外注射術、高頻熱凝術等；結構治療則是包含韌帶、肌肉、關節注射治療以及神經沾黏剝離術（神經鬆解術）、椎間盤注射、玻尿酸注射、增生療法／再生療法等。不僅能用於治療常見的膝蓋疼痛的問題，還有現代人常見的頸椎痛、五十肩、肩關節炎、下背痛、坐骨神經痛、骨刺等。王柏凱主任說，介入性疼痛治療並非手術，不僅低風險、治療時間短，止痛效果可維持 3 個月至半年以上。

「介入性疼痛治療能不能一直打？」這是不少病人最關心的問題，王柏凱醫師說，急性病因可能僅需單次或短期療程，若是病因影響慢性疼痛（如關節炎或神經痛）可能需定期治療，而在療效評估如果前次治療效果顯著且持久，可考慮重複進行，但還是得再評估病人整體健康狀況，制定合適的治療。

王柏凱醫師叮嚀民眾，注意維持適當的姿勢，避免不當的用力與負重，以及持久固定的錯誤姿勢之外，他也以年前大掃除舉例，建議民眾可提前打掃，並分天進行，且清運垃圾不要一次都裝進大袋子、大箱子裡，可分多袋、多箱裝，避免搬運時負重過重，導致受傷。同時，王柏凱主任也建議民眾保持良好的生活習慣、飲食營養均衡、規律運動或復健等，都是保養身體的好方法。

盧昱竹醫師則是從中醫角度分享治療下背痛方式，包含內服中藥、針灸穴位、理筋推拿、中藥貼布、外用藥洗、埋耳豆、雷射針灸、導引按蹻等等多元的治療方式。

盧昱竹醫師說，造成下背痛的原因有體質上的不同，可以分為肝腎虛衰型、氣滯血瘀型、風濕痿痺型等常見證型。

●肝腎虛衰型，主要以無力症狀較為顯著、慢性隱痛，常見於老年人或慢性病人，與整體機能減退有關，常伴有骨質疏鬆、肌少症。

●氣滯血瘀型，則是以刺痛、酸痛較為明顯，活動可能加重症狀，常見於急性損傷或長期勞損。

●風濕痿痺型，則常涉及關節的發炎甚至活動障礙，天氣變化可能加重症狀，可分為風寒濕或風濕寒。

▲▼中醫科盧昱竹醫師分享，針藥並施，導引按蹻，並帶領眾人穴位按摩。

可以依照證型服用對應的科學中藥粉或是水煎藥，也可使用花蓮慈院研發的即飲包–強筋健骨方或藥丸，如精氣神源丸、虎潛丸等都是方便攜帶，為簡單便捷緩解下背痛方法。

針灸穴位，主要依照疼痛的部位來選擇對應的經絡，盧昱竹醫師說明，最常見的是掌管整個背部的膀胱經，和掌管側面膽經的這兩條經絡。另外，再搭配按摩特效穴與奇穴應付一些急性的痛症，包含養老穴、腰腿點、骨關穴、木關穴等緩解疼痛，或是由醫師認可的中藥貼布來緩解下背痛。

兩位中西醫師分別解答疼痛大小事，並贈送每位參與民眾一包「通血透骨膏藥膠布」，讓大家都收穫滿滿。「慈醫365‧健康又幸福」系列講座預計每季舉辦一場，邀請花蓮慈院各專科醫師分享健康資訊，花蓮慈濟醫院YouTube官方頻道也會定期分享衛教影片，歡迎有興趣的民眾訂閱，或私訊花蓮慈院FB粉絲專頁期望的演講主題。

