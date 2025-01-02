蘇巧慧嗆翻車　王鴻薇爆原文會涉弊標案已廢標：妳老公無法切割

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇於去年11月接露原民台1億2千萬藝文勞務採購案涉嫌抄襲、重複採購案等，今（2）日繼續公布新事證，原文會的通知書確定廢標，證實該標案確有弊端，然而包括上級機關原民會，以及發包單位原文會，至今不敢提供給她調查報告，甚至對相關人包庇掩護；至於被綠委蘇巧慧嗆「翻車」，王鴻薇激動回擊，「妳怎麼罵我，都無法改變妳老公就是審查委員的事實！」

王鴻薇在記者會中表示，去年揭露蘇巧慧丈夫龍男．以撒克．凡亞思介入原民電視台標案，有綁標嫌疑；然而，沃土公司、原民台及蘇巧慧皆反駁為不實指控，蘇更強調與其丈夫無關，「但因該案目前事證明確，那我只好將此案移送監察院依法查辦了。」

▲王鴻薇提供原文會標案涉弊新事證。（圖／王鴻薇提供,，下同）

王鴻薇續指，蘇巧慧當時為了替老公辯解，竟說自己「翻車」，如今此標案果然宣布廢標，「看看現在是誰翻車，根本就翻昏過去了！只敢監督在野立委，卻不敢對標案有任何置喙！」王鴻薇諷刺，蘇家真的是 「一門豪傑」，蘇巧慧爸爸蘇貞昌是行政院長、蘇自己當立委、老公當標案評審，蘇巧慧妹妹又可以透過白手套標政府標案，「政府是妳家開的嗎？妳們蘇家到底有何能耐？」

王鴻薇接著爆料，根據原民會內部透露，113年10月17日其實早就進行過調查而且有結論，從抽籤決定結果、廠商資格、抄襲問題都有指出，最後建議廢標，但辦公室索資，原民會至今還是不願意提供相關報告，如今已經確定廢標。而自己請原民會提供報告，並請原民台儘速追究相關人等的責任，「原民會卻不敢提供調查報告，到底是想包庇誰？」

王鴻薇痛批，「喇外．達賴跟沃土影像製作公司，竟然用同一套劇本，在國家標案賣2次，分別是69萬及1億2000萬。」就算只看投標「劇本」編劇預算還要80萬，到底編了什麼東西？更詭異的是兩案都有現任原文會副執行長何明輝簽字，陸續擔任兩採購案承辦人與召集人，「整個案子，導演重複、劇本內容重複、連標案人員都重複，當然有問題」。

最後，王鴻薇強調，既然該案已經確定有問題，要請相關單位將兩劇本送財團法人中華工商研究院鑒定確認是否抄襲，除了請原民台依法向沃土影像製作公司提告，也應該把兩案的關鍵人物原文會副執行長何明輝等人送交調查，追究相關人員之責任。