男跨年夜市府捷運站偷拍被抓包！遭正妹男友「大外割」撂倒

記者邱中岳／台北報導

北捷跨年夜連續加班，12月31日晚上8時許，傳出有旅客在捷運市政府站發生爭執，捷運警察隊派人前往查看，原來是1名女子不滿被偷拍，男友上前與偷拍男發生拉扯，並且以柔術「大外割」將對方制伏，交由現場的警員處置，女子要求刪除照片後不予以追究責任。

警方調查，去年12月31日晚間8時許，35歲廖姓男子趁著跨年夜捷運站人潮眾多的情況，於北捷市府站3號出口涉嫌偷拍1名面容姣好、穿短裙長靴的女子，女子發現後心生不滿，告知同行的男友此事，男性友人立刻上前與該名廖姓偷拍男理論。

▲北市捷運跨年夜傳出偷拍事件，男子大外割制伏偷拍男。（圖／畫面翻攝《爆廢公社》）

男性友人先上前抓住偷拍男，並且以柔術中的「大外割」壓制廖男，此時女子與警員上前，男友才鬆手放人，警方也立刻上前查看廖男手機內容，手機裡確實有拍攝該名女子的正面照片，但並沒有不雅隱私照。

女子當下要求廖男將手機拍攝到的照片立刻刪除，並在警方陪同檢視後確認無誤，警方也告知雙方權利義務，女子不願意再向廖男追究，事後各自離開現場，但是整個畫面也被路過的民眾拍了下來。

▲北市捷運市府站跨年夜傳出1對情侶被偷拍，男友出手制伏偷拍男，女友帶警方到場處理。（圖／畫面翻攝《爆廢公社》）

影片中，被偷拍女子的男友上前一把追住偷拍男，並以大外割將對方制伏在地上，只見廖男不斷掙扎，被偷拍的女子則淡定的與警員上前，並要求同行的男友人鬆手，民眾發現「可能是偷拍被抓到」，直呼女子的男伴「整套動作也太行雲流水了吧」。