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逾80歲免巴氏量表！邱泰源憂難顧重症者找不到外看　要跨部會討論

▲▼衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院日前三讀通過《就業服務法》第46條修正案，80歲以上長者可免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，直接申請聘僱家庭看護移工。勞動部長洪申翰今日受訪表示，擔憂外籍看護供需恐失衡，要跨部會討論降低重症家庭衝擊。衛福部長邱泰源則提到，擔心較難照顧病人可能找不到外籍看護。

立法院衛環委員會今日邀集勞動部、衛福部、教育部就「推動友善職場、校園性騷擾與霸凌防治及長照悲歌並檢討現行長照制度缺失與長照3.0規劃」進行專題報告。針對就服法修法通過，洪申翰受訪直言擔憂，「因為跨國勞動力供給面有很多因素，是要看來源國的狀況，不是台灣政府單方面想要進多少就進多少。」

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洪申翰指出，勞動部擔心供需更加失衡，對於重症家庭照護權益會受影響，勞動部在修法通過之後，很願意和衛福部一起討論如何降低衝擊，如何優先保障重症家庭權益。

邱泰源則表示，巴氏量表確實有其醫療功能，讓稀少的外籍人力用在真正需要、重症的病人身上，用在刀口上。「如果一下子開放，衛福部擔心比較難照顧的病人，可能面臨外籍移工比較不喜歡去照顧，這個部分要好好的來處理。」他也提到，針對沒有那麼嚴重的病人，一對一照護反而減少與外面接觸，加速失能，還是應該出來多活動。

在長照相關推動上，邱泰源強調資金上沒有問題，長照基金還有 一千多億，所以該做的都會做，除了加強長照2.0，還會提前轉到3.0，包含加強住宿型的機構量能會、增加醫療跟長照的結合更緊密。他說，在醫療做得好，失能的需求、失能的狀況少，長照的需求就會比較少。此外，喘息照顧也會增強，整體而言長照3.0會結合到社區整體的整合性照顧體系。

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