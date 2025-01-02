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苗栗14歲帽T妹違規穿越省道　慘遭貨車撞飛！骨折又破相

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市國道1號頭份交流道附近路段，昨（1日）下午發生貨車碰撞行人事故。一名余姓少女貪圖方便違規穿越省道台1線時，慘遭煞車不及的貨車擦撞，少女鎖骨骨折、下巴破相送醫，警方將依法對少女開單告發。

▲苗栗頭份市14歲少女違規穿越省道，慘遭貨車撞飛，造成骨折和破相。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市14歲少女違規穿越省道，慘遭貨車撞飛，造成骨折和破相。（圖／翻攝臉書我是頭份人）

頭份警分局今天表示，昨下午3時許獲報頭份市中華路（台1線）有小貨車與行人發生交通事故，經查張姓男子駕駛小貨車沿中華路往北方向行駛在內側車道，余姓少女（14歲）剛自超商購物，在路肩張望一下子後，疑似穿著帽T外套阻擋視線，快步違規穿越馬路時，遭到貨車擦撞。

▲苗栗頭份市14歲少女違規穿越省道，慘遭貨車撞飛，造成骨折和破相。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市14歲少女違規穿越省道，慘遭貨車撞飛，造成骨折和破相。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市14歲少女違規穿越省道，慘遭貨車撞飛，造成骨折和破相。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局表示，余姓少女左側鎖骨疑似封閉式骨折、下巴有約1公分撕裂傷和左膝約2公分擦傷，救護員現場清洗傷口、止血包紮、懸臂吊帶後，就近送往頭份為恭紀念醫院治療。警方說，少女到超商購物後，要折返回去對面火鍋店找親友，違規穿越時遭撞傷。

▲苗栗頭份市14歲少女違規穿越省道，慘遭貨車撞飛，造成骨折和破相。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，余女受傷送醫急救後無生命危險，張姓駕駛酒測值為0，該路段為3線車道、未設有號誌燈、100公尺內設有行人穿越道，初步認定余女不依規定穿越車道，警方將依違反道路交通管理處罰條例舉發、罰款500元，呼籲行人穿越馬路時必須走斑馬線，千萬不要貪圖方便直接穿越，不僅拿生命開玩笑、也是違規行為。

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