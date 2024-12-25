「清水那方」露營場爆11項違約！遭終止契約　業者控政府霸凌

▲彰化縣政府前往「清水那方」封執行強制拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府委外民營「清水那方」溫泉露營區地，被檢舉多項設施違建，縣府認定有11項重大違約，裁罰3,530萬元及478萬元電費，縣府昨天（24日）強往強制拆除時，業者已自行完成拆除作業，縣府強調將於後天(27日)與業者終止契約，今日業者發聲明，強烈譴責縣政府濫用公權力，霸凌企業，將循法律途徑向縣府求償。

「清水那方」溫泉露營區地，彰化縣府委外OT經營，面積11公頃，前身為興建1甲子清水岩露營區，歷經卓、魏及王等三任縣長規畫、興建，斥資近4億，園區於2016年完工。直至與清水匯公司簽約，2021年10月6日風光舉辦啟用，但今年因溫泉設施無法點交，以及被檢舉違建，爆發經營危機。

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彰化縣政府表示，OT案履約期間，廠商因未依投資執行計畫開放生態遊憩區、園區內違法增建組合屋及貨櫃屋、擅自將廁所隔間拆除改建、未依法進行建築物公共安全檢查申報、拒絕返還電費不當得利、未依契約點交溫泉區等11項重大違約，至12月27日已遭縣府裁罰違約金3,530萬元，迄今均未繳納；經縣府向地院聲請強制執行，經民事執行處函覆「該公司名下無財產可供執行」，顯然已難繼續營運園區。

縣府指出，園區截至113年11月，電費依據台電繳費單金額總計609萬2,484元，廠商僅繳納3次共40萬1425元，部分水電費先前由縣府先行繳納，縣府於7月16日召開「112年營運績效審查會議」時，審查委員建議不應由縣府繼續繳納，在多次發文要求廠商返還不當得利，並自行向台電公司申請新設電錶，均置之不理，縣府為確保權益，將持續透過訴訟程序追討。

縣府也發現業者官網之線上訂房系統，直接連結到其股東所經營之「淳浥旅行社」進行交易，縣府依據契約之財務檢查權，多次要求廠商提供真實營收數字，業者均置之不理，並多次消極回應縣府委託之會計師進行財務檢查，企圖掩飾真實營收，嚴重影響縣府營運權利金收入及公共利益。

如今在Google搜尋中，「清水那方」已經暫停營業，清水匯公司表示，縣政府在無任何實質證據的情況下，濫用公權力憐卹開罰、強制終止合同，將園區所有設施一併「斷水斷電」，進行無理打壓，不僅對業務進行封鎖，還將本來經縣政府審核並批准的豪華露營設施，突然宣稱為「非法經營」，後續會循法律途徑向縣府求償，以捍衛合法權益。

▲「清水那方」發聲明強烈譴責彰化縣政府霸凌。