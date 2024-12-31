疑逆光撞上違停車！21歲男大生騎車夜衝武嶺　命喪苗栗台1線

記者楊永盛／苗栗報導

夜衝南投縣武嶺觀景台成為年輕人熱門活動之一。新竹縣一家科技大學的施姓、吳姓男大生，昨（30日）下午相偕騎機車自學校出發，行經台1線苗栗通霄路段時，施男疑因逆光造成視線不佳，未察覺違停佔用機車道的拖吊車尾，當場血流如注、送醫不治。警方今天將報請檢察官相驗釐清死因。

▲新竹男大生想要夜衝武嶺，不幸疑因逆光造成視線不良，在苗栗台1線撞上違停車喪命。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

通霄警方說，昨天下午4時許接獲報案，指台1線南下137公里處發生機車撞擊拖吊車，施姓機車騎士（21歲）當場倒地不起，頭部重創、血流如注，當場無生命跡象、送醫搶救宣告不治。

警方初步調查，賴姓拖吊車駕駛（51歲）到事故地點旁的一家汽車修理廠訪友，疑似貪圖方便，未將拖吊車往路肩停放，左側車身佔用一半以上的機車道，加上當時接近太陽下山時段，救護車和警方到場都能感受到逆光的不適感，研判施男因逆光造成視線一時模糊，未察覺違停拖吊車才發生碰撞。警方說，2名駕駛都沒有酒駕問題。

吳姓男大生向警方說，2人就讀大3，昨下午相約到熱門的武嶺觀景台，詎料途中發生不幸事故，當時施男騎在前方，隱約聽到碰撞聲音，就看到施男倒地不起。警方呼籲，民眾務必遵守交通規則，違規停車會造成其他用路人視線死角，如因而發生事故，行為人須面臨刑事及民事責任，請民眾切勿因貪圖方便而釀成遺憾。