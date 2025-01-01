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金門小三通旅客飆破130萬人次！　今年可望恢復疫前水準

▲▼2024年小三通旅客突破130萬人次 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2024年小三通旅客突破130萬人次。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

自從2024年9月27日大陸開放福建居民赴金門旅遊簽注後，大陸旅客來金門旅遊人數持續發燒，隨著政府政策逐步爭取到位，2024年金廈泉小三通入出境旅客人次已逾130萬人次，已接近疫情前的觀光榮景。金門縣政府極力利用機會爭取相關政策的開放及小三通航班持續擴增，故無論是航班增班、乘客身份資格放寬與申請程序簡化等，亦將促進小三通人數持續增長。

對此，縣府觀光處表示，2024年金廈泉小三通入出境旅客人次，早於10月底突破100萬人次，總結2024年小三通入出境旅客人次，更突破130萬人次，金門小三通自2023年1月7日復航後，旅客人次逐年增加，從疫後復航首(2023)年的72.7萬人次，乃至於去(2024)年的130萬人次，小三通在兩岸政策推動及支持下，穩健增長，逐步復甦。

▲▼2024年小三通旅客突破130萬人次 。（圖／記者林名揚翻攝）

據統計，2024年小三通入出境人次130萬2366人次，其中本國籍旅客入出境約114萬4224人次，占整體87.86%，而陸籍(含港澳)旅客入出境約14萬826人次，占整體10.81%，至於外籍旅客入出境約1萬7316人次，占整體1.33%。

但若與疫前相較，2019年本國籍旅客約119.5萬人次，占整體57.03%，而陸籍旅客則約80萬人次，占整體40.79%，至於外籍旅客僅4.2萬人次，占整體2.18%。如以人數觀之，2024年本國籍旅客人次較2019年旅客人次已相差無幾，

對此，金門縣長陳福海表示，觀光是金門經濟之重要支柱，金門縣政府除積極配合中央政策循序開放之原則外，對外主動向兩岸有關部門爭取更大幅度的政策支持及交通班次的擴增，同時對內做好各項接待之優化、安全與管理，期許讓兩岸小三通更為暢通，再創金門觀光與經濟之榮景。

▲▼2024年小三通旅客突破130萬人次 。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處長許績鑫也表示，經統計自恢復陸客旅遊以來，以旅遊簽入境之陸客，至2024年底已累計4萬2397人次，其中團體5373人次(13%)，自由行3萬7024人次(87%)，其中以福建居民自由行為大宗，更能深入金門各地，讓各行各業雨露均霑，一直以來觀光處即戮力提升金門在地觀光量能，近期更積極提出具深度、特色、品質的創新遊程，諸如以「活動＋旅遊」、「文化＋旅遊」與「研學＋旅遊」之模式，不僅開創金門觀光旅遊的新格局，也有助提升金門觀光產業整體發展，讓前來金門的旅客都能感悟到在地豐富的文化底蘊與自然資源。

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