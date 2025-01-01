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2025台南好young跨年晚會　勇奪全台跨年YouTube發燒片第1

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「台南好YOUNG跨年演唱會」，31日晚在永華市政中心登場，集結台、韓、日等19組重磅藝人卡司，除吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次，較2023年多出30萬次，打破台南好young品牌紀錄。

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

韓國巨星男神李俊昊帶來勁歌熱舞時，台下向日葵花海的應援，及眾多觀眾長達數十聲連喊「李俊昊」，在在顯示其超高人氣魅力，而玖壹壹及動力火車兩大天團跨界合唱「趁少年」，更是讓觀眾驚呼連連嗨翻全場，讓台南跨年晚會再次勇奪YouTube發燒影片第1，也高出同日發燒影片第2名約百萬觀看次數，再再印證跨年首選台南。

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

將今年跨年演出獻給台南的韓國巨星男神李俊昊一出場，就迷倒台下的粉絲，除日前死忠粉絲，在市區街道大型電視牆應援外，李俊昊表演時現場熱情粉絲揮舞著向日葵，形成另類向日葵花海景觀，李俊昊當場表示台南讓他心情感覺很放鬆，他把2025年的願望獻給觀眾，希望大家身體都健康且日子中充滿快樂的事情，當他親切的用中文提前祝「大家新年快樂」時，天空下起了毛毛雨，他馬上暖心用韓語提醒「下雨了，大家要穿雨衣喔」，無數早已被李俊昊圈粉的粉絲們馬上用韓語流利的回應「沒關係」，在在顯示小雨完全擋不住粉絲們的熱情，所幸天空作美，毛毛雨不到1-2分鐘即未持續。

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新日式個性女子團體「@onefive」伴隨著王心凌一曲「愛妳」熱舞，加上幾首歌曲青春甜美的演出，讓觀眾馬上被圈粉，直呼跟台南這個甜甜的城市好搭，團員們也表示很喜歡台南，並開心提到最喜歡的食物有牛肉湯、芭樂。

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外值得一提的是玖壹壹及動力火車兩大天團合唱「趁少年」，兩大天團不同風格的跨界融合，掀起全場另一波高潮，雖動力火車不斷謙稱他們的歌有的都已經27-28歲，可能都比在場年輕觀眾大好幾歲，且他們的火車有陣子沒開，但很開心當他們喊「一起來」、「會不會唱」，現場還是有這麼多人可以一起合唱，他們也預祝大家身體健康新年快樂。

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

擔綱跨年後壓軸的本土天團玖壹壹，則是嗨翻全場，眾多粉絲久久不肯散場，讓團員洋蔥當場跟市長許願今年還要再來台南跨年擔任演唱嘉賓，黃偉哲市長也當場允諾，主持人預祝春風得金馬獎、即將當爸爸的健志老婆生產母子均安，並向觀眾溫暖喊話，要大家把2024難過的事情，通通放下，翻開新的一頁，迎向嶄新的2025。

▲「台南好YOUNG跨年演唱會」，19組重磅藝人卡司，吸引現場25萬人次參與外，YouTube 在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也表示，金蛇年預祝大家身體健康，「蛇宓隆發（啥咪攏發）」，更謝謝有高達72％市民表示以住在台南市為榮並感到快樂，為感謝市民會以一棒接一棒的市政，讓台南城市更進步外，也會繼續辦好台南好young耶誕跨年活動，市府雖沒有很多預算，未來將持續結合企業主、贊助商的力量來祭出傲人卡司，感謝民間熱情協助，讓台南市能在有限經費，盡情與市民一起造夢，也歡迎民眾到他的臉書及IG敲碗許願卡司清單。

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