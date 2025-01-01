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女兒感冒「聲音變了」要母匯39萬投資美髮業　原來是騙局

▲枋寮警分局長林俊雄感謝行員積極，會同員警成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局長林俊雄感謝行員積極，會同員警成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉戴姓婦人接到女兒電話，表示自己感冒聲音有異，以與朋友合夥投資開設美髮業為由，匯款39萬元到對方指定帳號，行員幫寫匯款單查覺有異，聯絡警方到場，提醒她先連絡女兒，成功阻止她被騙。

枋寮警分局日前接獲佳冬鄉農會行員報案，指有民眾疑似遭詐騙須警察到場協助；佳冬所員警獲報後立即到場了解。該名戴姓老婦稱上午接到一陌生電話，自稱為其女兒，因為感冒所以聲音變了，向其稱要與朋友投資美髮業，需要新臺幣39萬元。

匯款時戴婦請行員協助填寫匯款單，並於匯款途中持續講電話，行員驚覺有異，故通報警方到場協助辨識是否詐欺案件。員警判斷此為典型「猜猜我是誰」詐騙，要她聯絡女兒女兒確認是否有此事，女兒表示並沒有請母親匯款，此時她才相信警方及行員勸說，打消匯款之念頭，成功攔阻她被騙。

枋寮警分局表示，近年來警方與銀行合作密切，並多次向轄內銀行宣導，如有民眾欲提領或匯款大量金額先請行員進行關懷提問，隨後立刻通知警方到場關懷，藉此以攔阻多起詐騙。

分局長林俊雄提醒民眾，年關接近詐騙手法層出不窮，詐欺案件除了新型態利用LINE、FACEBOOK等通訊軟體，傳統假冒親友詐財仍然讓民眾防不勝防。若遇有類似詐騙情事切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，勿輕易聽信電話端人員指示操作ATM或辦理臨櫃匯款，應撥打警政署「165」反詐騙專線或「110」專線查證，慎防受騙上當，避免遭詐騙，以確保財物安全。

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