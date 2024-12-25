「飯菜口水吐臉」可憐婦砍死家暴夫　法官看不下去...輕判2年10月

▲泰國籍外配持刀殺害家暴夫，獲輕判定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市泰國籍祁姓外配嫁來台灣後，與丈夫相處不睦，長期遭到家暴，但祁女為了3名子女，不斷忍耐，但最後仍離婚。2022年間，2人帶著女兒入住汽車旅館後爆發口角，祁女憤而持刀殺害前夫。一審輕判5年半，二審再減刑，輕判2年10月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，女子因與祁姓男子結婚，嫁到台灣後改從夫姓祁，2人育有3名子女。不過2人平時相處多有口角糾紛，甚至還有肢體衝突，祁女當然打不過丈夫，長期遭到家暴，她因此向法院聲請家暴保護令獲准。2人最後離婚，但仍同住一個屋簷下。

祁男2022年5月間，因為買屋裝潢，與前妻、女兒3人住進汽車旅館中。當年8月中旬，女子因為來不及趕到醫院接祁男出院，祁男回到汔車旅館後暴怒，2人大吵，祁男命女子下跪，並故意將口中的飯菜、口水吐在她臉上，還以「臭爛B、死妓女」等髒話辱罵，並試圖毆打。14歲的女兒衝上前擋住爸爸的攻擊，但祁男仍對女子搧到巴掌。

女子被毆打後爆氣，抓起旅館內之鏡子底座朝祁男頭部砸去，雙方互毆扭打，搶奪房間內的水果刀；女子搶下水果刀後，以身體壓制祁男在地後，抓起刀刃對祁男稱：「我忍你很久了，我要跟你同歸於盡，要死一起死」，並持水果刀，當女兒的面刺殺祁男身體多處，造成他頸部、胸部多次穿刺傷，大量失血。警消人員獲報後到場，女子當場向警方自首，至於祁男則送醫後不治，檢方依照「家暴殺人罪」嫌，對女子提起公訴。

一審桃園地院審理後，依照自首減刑規定，將女子輕判有期徒刑5年6月。案經上訴，高等法院二審審理後，除了自首減刑以外，還認為女子以外國人身分嫁來台灣，又忍受家暴多年只為了照顧3名子女，因此再度減刑，二審輕判女子有期徒刑2年10月。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。