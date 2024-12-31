快訊／政論漫畫家「魚夫」驚傳過世！身體不適搶救無效　享壽64歲

▲魚夫過世。（圖／市府提供）

圖文／菱傳媒

支持台灣獨立的著名政論漫畫家魚夫驚傳昨（30日）因病過世，享年64歲。魚夫2008年定居台南，偶爾透過臉書針砭時事，今年8月底民眾黨爆發假帳案時，魚夫幽默建議館長陳之漢罵人「用字遣詞，務必文青」，幽默發文「民眾黨是垃圾黨，垃圾難聽，日文ゴミ唸gomi，音很像『國民』，所以民眾黨是垃圾黨，改成民眾黨是國民黨，那麼哪些黨是gomi？不必講髒話，全民都心知肚明了。」

據了解，魚夫日前突然身體不適，送醫急救後，昨天病逝醫院。因魚夫早年曾主持政論節目，當年一起打拚的好友在群組上詢問，魚夫的妻子陳文淑考量正逢跨年，不想影響友人過年的歡喜心情，她雖在群組上確認此事，但也希望朋友低調。家屬預計1月3日發訃聞，11日在台南舉行公祭。

魚夫本名林奎佑，擁有漫畫家、作家、政論名嘴多重身分，曾任民進黨立委施明德國會辦公室主任，政治立場是支持台灣獨立建國。1987年12月17日魚夫在《自立晚報》發表一篇政治漫畫，內容將中華民國總統蔣經國繪成摩西〈蔣經國開路〉，是台灣報業史上首度將蔣經國畫入政治漫畫的第一人。

魚夫1990年將觸角伸向電子媒體，主持政論節目，並在綠色和平電台主持《黃昏的故鄉》，外界認為其立場偏綠，他也曾任三立台灣台總監。1993年4月，魚夫應時任民進黨主席施明德邀請，擔任「民進黨國會反對國共統一會談宣達團」幕僚長，反對辜汪會談。

2008年魚夫隨著妻子陳文淑搬回娘家定居，平日寫作、演講為生，偶爾透過臉書針砭時事。今年8月底民眾黨假帳發生時，館長陳之漢飆罵柯競辦「爛得像坨X一樣」，立場偏綠的魚夫幽默發文「民眾黨是垃圾黨，垃圾難聽，日文ゴミ唸gomi，音很像『國民』，所以民眾黨是垃圾黨，改成民眾黨是國民黨，那麼哪些黨是gomi？不必講髒話，全民都心知肚明了 。」

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