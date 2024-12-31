提升效益紓解淹水困境　雲縣府通盤修繕9大養殖區基礎建設

▲雲林縣政府將斥資1.8億至2億元改善口湖鄉九大養殖區養殖用水供給、交通運輸及淹水問題。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府為改善口湖鄉九大養殖區養殖用水供給、交通運輸及淹水問題，將斥資1.8億至2億元，修繕、疏浚各養殖區排給水路、產業道路、設置移動式抽水機平台等工程。這些工程已陸續完工、施工或規劃設計，最慢明年底完成計劃工程。

縣長張麗善於工程說明會中表示，養殖區改善工程改變過去頭病醫頭、腳痛醫腳方式規劃，而且考量整個養殖區排給水與運輸統合性，並依急迫性與需求性及參酌地方意見，進行規劃達到最佳效益。讓養殖業能夠永續經營，養殖效益不斷提升。

張麗善指出，口湖鄉內九大養殖漁業生產區是雲林縣養殖重鎮，也是全國文蛤、烏魚等養殖物主要產地。但區內運輸道路、排給水老舊破損，淤塞嚴重，加上地層下陷，每逢豪大雨業者因擔心淹水，食睡難安。

▲許宏博表示，本次九大養殖區改善工程、移抽平台設置及清疏作業總經費約1.8億至2億元。（圖／記者王悉宇翻攝）



張麗善表示，水利處盤點近年常淹水地區，並參考當地水文與氣候變化數據，再與口湖鄉公所、九大養殖區業者、幹部商討後，規劃「口湖鄉轄內九大養殖區內渠道清疏作業」、「口湖鄉九大養殖區公共設施改善工程」及「雲林縣養殖區移動式抽水機平台工程」等計畫，解決業養養殖困境，今天再召開說明會與業者面對面溝通，並聽取業者意見，讓計畫都能順利完成。

張麗善並呼籲居民與漁民配合作業安排，共同維護良好的生產環境，期待透過這次的清疏、公共設施改善及移抽平台設置作業，達到水路順暢、提升防災能力及提高漁業生產力等目標，後續縣府將持續關注養殖區基礎設施需求，投入有效資源，促進雲林縣養殖經濟的繁榮發展。



水利處長許宏博表示，根據各養殖區排水與道路現況，將優先針對12處淤積嚴重的區域(段)取、排水溝渠展開清疏作業、損壞嚴重的水路及道路改善工程共計14案、並增設移動式抽水機平台共計10處。藉由進(排)水路與產業道路的改善、渠道清疏清理以及移抽平台設置等措施，確保水資源供應及排水順暢。

許宏博表示，本次九大養殖區改善工程、移抽平台設置及清疏作業總經費約1.8億至2億元，縣府負擔經費並主導執行，後續將委託專業廠商進行工程及清疏作業，並確保作業過程符合環保規範，避免對水質及周邊環境造成不良影響。

▲雲林縣政府將斥資1.8億至2億元改善口湖鄉九大養殖區養殖用水供給、交通運輸及淹水問題。（圖／記者王悉宇翻攝）