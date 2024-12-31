2025阿里山日出音樂會　交通管制接駁攻略一次看

▲▼ 2025阿里山日出印象迎曙光，嘉縣警。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025年阿里山日出印象音樂會」訂於114年1月1日元旦清晨5時30分在阿里山森林遊樂區舉辦，預估將有大量人(車)潮前往參與，警方提醒民眾配合以下疏導措施：

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(一)小型車：請行駛過台18線88.2公里園區大門往塔塔加方向路旁臨時停車格停車，林管處於該日3至18時規劃免費接駁台18線89至95公里停車之遊客至阿里山遊樂區入口。

(二)遊覽車等大型車輛：在大型車迴轉場下客後，立即駛出園區停放台18線往嘉義市(下山)方向之路旁停車位。

(三)機車：不可入園，須停放園區外台18線往嘉義市(下山)方向，再步行至入口處購票入園。

(四)車輛請於上山前，在平地加滿油，並檢查機件性能；另台18線阿里山公路蜿蜒曲折，切勿跨越雙黃線行駛，並注意減速慢行。

(五)參加日出活動後，請駕駛人稍事休息養足精神再下山，以免疲勞駕駛，影響行車安全。

(六)為紓解下山車潮，1月1日8時至14時將在台18線39.4K管制上山車輛進入嘉130線，僅提供下山之車輛於台18線56.7公里處進入單向通行。

為維護跨年連夜上山車輛行駛安全，警方特於台18線阿里山公路沿線多雨霧及危險彎道等路段佈設爆閃警示燈，提醒駕駛人注意安全；另也呼籲上、下山車輛務必減速慢行，保持安全距離，切勿疲勞駕駛，請駕駛人審慎評估自身體力再出發，以免發生事故，影響通行。

▲ 2025阿里山日出音樂會有接駁車安排 。（圖／嘉義縣警局提供）

另為避免台18線頂六段車流量大造成壅塞，前往嘉義市區及國道3號北上之返程遊客，可改道行駛台3線(隆興十字路口)轉159甲線或159線，以避開易壅塞路段，節省交通時間。

元旦當日高速公路局將視車流狀況機動實施高速公路匝道儀控管制，警方將針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，將即時疏導管制車流行止或引導改行替代道路。