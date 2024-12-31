　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025阿里山日出音樂會　交通管制接駁攻略一次看

▲▼ 2025阿里山日出印象迎曙光 嘉縣警守護順暢安全並呼籲勿疲勞駕駛 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 2025阿里山日出印象迎曙光，嘉縣警。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2025年阿里山日出印象音樂會」訂於114年1月1日元旦清晨5時30分在阿里山森林遊樂區舉辦，預估將有大量人(車)潮前往參與，警方提醒民眾配合以下疏導措施：

▲▼ 2025阿里山日出印象迎曙光 嘉縣警守護順暢安全並呼籲勿疲勞駕駛 。（圖／嘉義縣警局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...


(一)小型車：請行駛過台18線88.2公里園區大門往塔塔加方向路旁臨時停車格停車，林管處於該日3至18時規劃免費接駁台18線89至95公里停車之遊客至阿里山遊樂區入口。

(二)遊覽車等大型車輛：在大型車迴轉場下客後，立即駛出園區停放台18線往嘉義市(下山)方向之路旁停車位。

(三)機車：不可入園，須停放園區外台18線往嘉義市(下山)方向，再步行至入口處購票入園。

(四)車輛請於上山前，在平地加滿油，並檢查機件性能；另台18線阿里山公路蜿蜒曲折，切勿跨越雙黃線行駛，並注意減速慢行。

(五)參加日出活動後，請駕駛人稍事休息養足精神再下山，以免疲勞駕駛，影響行車安全。

(六)為紓解下山車潮，1月1日8時至14時將在台18線39.4K管制上山車輛進入嘉130線，僅提供下山之車輛於台18線56.7公里處進入單向通行。

▲▼ 2025阿里山日出印象迎曙光 嘉縣警守護順暢安全並呼籲勿疲勞駕駛 。（圖／嘉義縣警局提供）

為維護跨年連夜上山車輛行駛安全，警方特於台18線阿里山公路沿線多雨霧及危險彎道等路段佈設爆閃警示燈，提醒駕駛人注意安全；另也呼籲上、下山車輛務必減速慢行，保持安全距離，切勿疲勞駕駛，請駕駛人審慎評估自身體力再出發，以免發生事故，影響通行。

▲▼ 2025阿里山日出印象迎曙光 嘉縣警守護順暢安全並呼籲勿疲勞駕駛 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 2025阿里山日出音樂會有接駁車安排 。（圖／嘉義縣警局提供）

另為避免台18線頂六段車流量大造成壅塞，前往嘉義市區及國道3號北上之返程遊客，可改道行駛台3線(隆興十字路口)轉159甲線或159線，以避開易壅塞路段，節省交通時間。

元旦當日高速公路局將視車流狀況機動實施高速公路匝道儀控管制，警方將針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，將即時疏導管制車流行止或引導改行替代道路。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
股王換人！　2024封關日絕殺
快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬
「橘子」顯赫家世曝！逃亡海外4個月　疑靠黑莓卡隱匿行蹤
趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」！老闆5年惡行曝
「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話
逆轉！　日月光營運長更一審無罪變1年10月
民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家
新北少年遭脫光虐殺慘死！　9煞戰酒店狂嗨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025阿里山日出音樂會　交通管制接駁攻略一次看

88會館洗錢案「300萬就交保」　柯P交保金7千萬！他：犯什麼大罪？

第1次跟女友過夜！他見「卸妝後模樣」嚇壞：覺得被欺騙

爭取「五一勞動節放假」教團發動連署　9大團體響應

北檢不死心！侯漢廷「分析背後用意」喊扯：沒金主敢捐錢了

貨櫃車國道過磅新制宣導期延明年底　逃磅115年元旦起重罰9萬元

國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭：會被台灣人唾棄

跨年別忘補繳汽燃費　今天最後期限「沒繳最高噴3千元」

元旦6:03花蓮柏南山迎最早曙光　各地日出時間可上網查

小心跨境詐騙包裹！　海關教查證方式：以免被騙繳假稅

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

60歲還在抓老公外遇？ 婆婆開噴：實在蠢

2025阿里山日出音樂會　交通管制接駁攻略一次看

88會館洗錢案「300萬就交保」　柯P交保金7千萬！他：犯什麼大罪？

第1次跟女友過夜！他見「卸妝後模樣」嚇壞：覺得被欺騙

爭取「五一勞動節放假」教團發動連署　9大團體響應

北檢不死心！侯漢廷「分析背後用意」喊扯：沒金主敢捐錢了

貨櫃車國道過磅新制宣導期延明年底　逃磅115年元旦起重罰9萬元

國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭：會被台灣人唾棄

跨年別忘補繳汽燃費　今天最後期限「沒繳最高噴3千元」

元旦6:03花蓮柏南山迎最早曙光　各地日出時間可上網查

小心跨境詐騙包裹！　海關教查證方式：以免被騙繳假稅

女子花314萬把家裝潢成「送客風」　網笑：以為一堆工人來領錢

紅海危機埃及年減70億美元收入　紅海服務估明年下半年恢復

曾寶儀同台小S告白「一直覺得妳很棒」！　許雅鈞親姊也現身...卻惹她走心

快訊／台股收盤大跌155.1點　台積電跌15元至1075

蔡阿嘎：欠過年總是不好對吧！宣布「2024最後幹大事」網驚認地點

2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬元

股王換人！力旺超車信驊　2024封關日絕殺

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

台南橘貓「尼莫」受虐動保處沒入　飼主「被咬情緒失控」表懊悔

生活熱門新聞

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

全台下3天！　「降雨高峰」時間曝

LINE「最禮貌句點」曝光！大票人認證：偉大發明

今晚跨年變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

北檢再抗告！律師曝2走向「若失敗，可換別條路」

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

2025「4星座」飛高高！　摩羯要升職加薪了

開箱超商福袋驚見「12強球星簽名球」！

機上毛毯、枕頭能拿？資深座艙長曝解答

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

旅宿不提供一次性備品！2025新制懶人包　781萬人要多繳健保費

國民黨狂喊「柯文哲遭政治迫害」　黃智賢搖頭

更多熱門

相關新聞

阿里山林鐵闖軌「今年69件」倍增　增百萬罰款預算！明年加強開罰

阿里山林鐵闖軌「今年69件」倍增　增百萬罰款預算！明年加強開罰

旅客頻入侵阿里山林鐵，日前還有女旅客遭撞，遭移送裁罰，由於阿里山林鐵入侵事件逐年攀升，3年內破百件，且今年更高達69件，是去年的2.2倍，立法院交通委員會今審查鐵道局預算，認為未嚴格執法，罰金罰款預算編列90萬通過增列100萬，要求落實執法取締。

嘉義規模5.1地震「破碎帶引起」　氣象署：無關梅山、中埔斷層

嘉義規模5.1地震「破碎帶引起」　氣象署：無關梅山、中埔斷層

婦才遭小火車撞斷腿！阿里山林鐵又傳3旅客闖入

婦才遭小火車撞斷腿！阿里山林鐵又傳3旅客闖入

旅客闖阿里山鐵軌　觀光署將開罰旅行社5萬、導遊1.5萬元

旅客闖阿里山鐵軌　觀光署將開罰旅行社5萬、導遊1.5萬元

台鐵彰化站婦人帶小孩站軌道自拍！警在查了

台鐵彰化站婦人帶小孩站軌道自拍！警在查了

關鍵字：

阿里山日出音樂會交通接駁

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面