元旦6:03花蓮柏南山迎最早曙光　各地日出時間可上網查

▲台北天文館公布各地曙光出現時間。（圖／台北市立天文館提供）



記者楊惠琪／台北報導

明天迎接2025年！根據台北市立天文館精算，2025年全國第一道曙光將在明天清晨6時3分47秒在花蓮縣柏南山率先登場，但因海拔高達3443公尺，抵達不易，民眾若想要在平地看曙光，台灣本島最早日出地點是屏東鵝鑾鼻燈塔（6時34分24秒），離島則是蘭嶼（6時29分33秒）。

根據台北天文館曙光地圖精算推測，2025年全國第一道民用曙光將於花蓮縣柏南山（海拔3,443公尺）清晨6時3分47秒出現，而最早日出也在柏南山，為6時28分14秒。若在平地觀賞，台灣本島最早日出地點是鵝鑾鼻燈塔（6時34分24秒），離島則為蘭嶼（6時29分33秒）。

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天文館指出，元旦的日出方位約在東南東方，追曙光、賞日出時可選擇在此方向上地平線開闊無遮蔽的地點較佳，此外，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的特殊大氣折射現象「綠閃光」，民眾可在欣賞日出時留意。

天文館進一步指出，以台灣來說，地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早，但除了經緯度外，海拔高度也是重要因素，每高出海平面100公尺提早約1分半鐘，海拔1000公尺提早約6分半鐘，到了海拔4000公尺的高山則提早約11分半鐘。

天文館說明，在天文計算上，日出是指太陽上緣接觸地平面的時刻，而曙光則依應用範圍不同而分為天文、航海及民用曙光等三種定義。而一般大家說的「追曙光」指的是民用曙光時間，因為此時天空明亮，景物可見，非常適合拍照與欣賞。

為了讓民眾能掌握元旦各地第一道曙光與日出的精確時刻，台北天文館製作「2025年元旦曙光地圖」，只需在互動地圖上點擊觀賞地點，即可得知該地點元旦當日的曙光與日出時刻，以便準確迎接新年第一道光芒。





▲天文館建置「2025年元旦曙光地圖」。（圖／台北市天文館提供）