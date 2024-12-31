警車入校「帶走小六生」校長申誡2次　教團籲成立法律諮詢系統

▲台中員警進入校園帶走學生，校長記申誡兩次。（示意圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

台中市某國小發生老師與小六生衝突，老師報警處理，警方獲報後開警車進入校園，將小六生帶回警局作筆錄，台中市教育局對該校校長做出申誡兩次處分。中華民國中小學校長協會今（31）日發聲明指出，學校處理法律事件缺乏專業法律諮詢與指引，才衍生事件風波，呼籲各縣市教育局立即成立法律諮詢支持系統。

台中市議員爆料，今年3月時，一名小六學生和體育老師發生爭執，老師出手壓制學生，學生拿樂樂棒球球棒打老師反擊，事後學生道歉，但老師不滿學生道歉不佳，報警處理，警方獲報竟開著警車進入校園，將小六生帶到派出所做筆錄，並移送少年法庭。

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中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，校長承擔學校行政與教育品質之責，但無法時時刻刻在學校各角落立即處理校園事件，面對突發事件時，在缺乏必要的支持系統或不知情而發生的事件時，卻要承擔全部的責任。以此事件為例，學校在處理法律相關事件時，缺乏專業法律諮詢與即時指引，也暴露校園事件處理過程中的系統性問題，對此深感遺憾與擔憂。

陳清義指出，台北市政府教育局自2004年即成立校長和主任的法規工作組，目前已經運作20年，除了協助教育局研擬法規外，平時也成為校長的法律諮詢中心，當校園事件發生時，更能立即成立校長即時支持的法律夥伴團隊，可供其他縣市教育局參考。

陳清義呼籲，各縣市教育局處應成立學校法律諮詢支持系統，平常培養校長和主任的法律專業知能，突發事件時提供校長及學校管理者即時的法律諮詢與指導，確保事件處理合乎法律程序並保障校園秩序。此外，也應與各縣市校長協會建立即時諮詢協助機制、引進民間資源建構校園律師制度。

