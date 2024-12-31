急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

▲進入冬天，冷空氣一波波接力。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／台北報導

又有強冷空氣！氣象專家吳德榮表示，下周一另一波冷空氣開始南下，目前各國模式調整的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，應持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北風略增強，東側低層水氣漸增，東半部多雲偶有零星少量降雨的機率，西半部晴朗穩定；晚起南方中層雲逐漸北移，各地雲量增多，中南部山區有零星飄小雨的機率。

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吳德榮指出，元旦中層雲逐漸籠罩，山區、東半部偶有局部短暫雨，白天起中南部平地偶飄零星小雨；跨年夜活動西半部平地大致尚可，迎曙光各地雲層多則不甚理想，今天、元旦氣溫略降，今夜仍偏冷，約在12至14度，戶外活動要保暖。

吳德榮說，周四至周六另一波東北季風南下，周四中層雲續籠罩，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫漸降；周五西半部雨後多雲；周六西晴東偶雨；周日東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮提醒，最新各國模式模擬，下周一另一波冷空氣開始南下，下周二起強冷空氣持續南下，目前各國模式調整的強度，以強烈大陸冷氣團的機率為最高，但為第8至10天的資料，不確定性大，會繼續調整，應持續觀察。