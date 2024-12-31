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沈慶京1億保金　驚傳陶朱隱園屋主抵押借錢

陶朱隱園豪宅（圖）近來傳出有屋主欲抵押借債，市場傳言與沈慶京籌措保釋金有關。

▲陶朱隱園豪宅近來傳出有屋主欲抵押借債，市場傳言與沈慶京籌措保釋金有關。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

威京集團主席沈慶京因在京華城案涉及行賄前台北市長、民眾黨主席柯文哲，遭北檢起訴求刑，原獲裁定以4千萬元交保，後因北檢提出抗告，12月29日法院重裁命以1億元交保，沈慶京漏夜透過律師聯繫金主湊錢，隔日凌晨2點就已補足6千萬元差額並送達北院，財力可說相當驚人。

但據悉，早在沈慶京第一次交保當晚，民間借貸業者就收到訊息，指有人要以位於北市松高路上的陶朱隱園14樓做為抵押，借款3億5千萬元，每月利息以1.5％計算，再另外支付6％勞務費，還款期限為2年，先付6個月利息，再轉為本利攤還，並附上建物登記謄本為證，希望各方業者能幫忙尋找金主。

由於該處所有權正是登記在沈慶京名下的「亞太工商聯股份有限公司」，業者們私下都議論紛紛，猜測沈是否早料到北檢提出抗告後，保金可能驟增，所以才預做準備，但因該訊息係透過仲介人轉發至各借貸業者，處理對口是否真為威京集團方面，業者也不得而知。

陶朱隱園在10多年前的前身、即「亞太會館」傳出欲標售改建，當時爆出多位中、港資買家有興趣，底價瞬間拉高至199億元後，又打75折降為150億元，最後由威京集團的中工得標，後來中工改建成天價的陶朱隱園豪宅，近來揭露每坪單價逾600萬元，買主竟是威京開發孫公司砸下逾18億元買進7樓其中一戶，是否涉及關係人交易？鑑價報告是否屬實？同樣成為外界關注的焦點。

令人意外的是，2017年4月，台北地院派人至信義區某大樓欲強制執行扣押沈慶京名下財產，原因是香港債主跨海來台向沈追債，甚至想查封陶朱隱園，理由是2014年沈以亞太工商聯30％股權做擔保，向香港銳亮公司借款60億元，再以旗下15家公司及個人名義，共簽下17張本票，後因未持續還款被追債，整起事件才曝光。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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