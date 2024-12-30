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國民黨嘉義市議會黨團支持財劃法修正通過　助益市政建設

▲▼ 國民黨嘉義市議會黨團力挺財政收支劃分法修正通過，讓地方建設、迎來新契機 。（圖／嘉義市議會國民黨黨團提供）

▲ 國民黨嘉義市議會黨團由書記長張秀華等人發表聲明，力挺財政收支劃分法修正通過，讓地方順利建設迎來新契機 。（圖／嘉義市議會國民黨黨團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨嘉義市議會黨團今(30日)發聲明稿力挺財政收支劃分法修正三讀通過,為地方政府爭取更多資源,對嘉義市實為重大利多,迄今25年未再修正財劃法,造成中央與地方政府財源分配不均,修法已是不分黨派共識,地方財源擴大,可提升地方財政自主能力,對嘉義市政建設有相當大助益。

▲▼ 國民黨嘉義市議會黨團力挺財政收支劃分法修正通過，讓地方建設、迎來新契機 。（圖／嘉義市議會國民黨黨團提供）

嘉義市國民黨議會黨團書記長 張秀華、議員傅大偉、陳家平、郭定緯、張敏琪、鄭光宏、黃思婷等、國民黨嘉市黨部主委蔡明顯等人30日發表聲明如下:

一、 修法後嘉義市分配款從42億增加至111億,年增69億,穩定的財政,可確保公共建設推動,有利於嘉義市經濟發展與市政建設,有助於推動鐵路高架化、輕軌計畫等建設。

二、 財劃法終於三讀通過，為地方政府爭取更多資源，真正實現資源公平分配。此次修法將中央的超徵稅收與財政賸餘合理釋出，讓地方政府擁有更多自主活用空間，致力於改善基層民生問題與推動重要基礎建設。

三、 黃敏惠市長明年2025年將推出三項補助,針對設籍嘉義市18歲至45歲青年給予福利,租屋加碼補助500元,月薪介於基本工資至4萬元18歲至29歲青年有求職者,加碼補助每月3000元,生育津貼則提高至3萬元,然這都是市府自籌財源,若財劃法施行,地方有更多財源可以規劃、運用,對嘉義市公共、 交通等基礎建設補強,實為市民福祉。

四、 民進黨以各種理由瞎扯財劃法修正，甚至散播「修法毀滅國家」等恐嚇言論，意圖混淆視聽,這種無端恐嚇傷害地方政府的利益。

五、 國民黨始終堅持站在人民的立場，為地方政府和基層民眾爭取應得的資源，未來更多財源將流向基層，投入民生福利與基礎建設，確保每個地方都能依據需求發展，真正落實地方自治的精神。

六、 台灣需要公平分配的財源，地方需要更有力的建設支持，這就是財劃法修正的核心價值,民進黨空喊八年卻連提案都不見蹤影，日前終於三讀通過。

七、 高達八成民意贊成財劃法修正，顯見修法不只一直是民意所趨，更是各地方政府帶來應得的財源挹注的關鍵，能協助提升地方自主財政能力、加速地方建設發展。

八、 不合己意民進黨就造謠、恐嚇人民，造謠財劃法修正會剝奪人民的衛福經費、教育經費等法定預算，事實是一般性補助款不能減少，依法律義務支出的經費也無法刪減！這些經費不只沒有被擋、更是不可能擋！

九、 賴政府為了集權又集錢不斷散布恐懼，卻掩蓋不了近幾年稅收超徵情形嚴重的事實，已連三年超徵共1.34兆元，今年更上看5,100億元。中央政府不面對自己濫編預算、弊案重重、無效政策，而檢討財劃法修法的3千多億元，不只不合理，更顯現賴政府的「鴕鳥心態」，呼籲賴清德別再製造恐慌意圖將責任推卸給在野，而應該積極檢討、提出解方案。

十、 賴清德先前擔任台南市長時,多次強調財劃法一定要修正，但當行政院長、副總統、總統後都忘光，呼籲民進黨別再製造無謂的對立分化社會，理性思考如何推出福國利民的法案，促進國家發展，才是人民之福！

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