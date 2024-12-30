應曉薇3000萬交保！戴電子腳鐐時突尖叫　親吐原因：皮膚一碰就破

圖、文／鏡週刊

國民黨台北市議員應曉薇因京華城案遭起訴，原本獲1,500萬元交保停押，檢察官抗告成功後，台北地院昨晚（29日）裁定加保至3,000萬元並載電子腳鐐，應曉薇辦完保後，在戴電子腳鐐時突然尖叫，嚇壞在場者，知情人士指出，應曉薇進看守所後有恐慌症，皮膚也不好，現在一碰就破，因此戴上電子腳鐐後不自覺就大叫，隨後應曉薇情緒和緩，完成電子腳鐐設定於下午2時30分離開法院。

應曉薇向法官表示，自己沒有貪汙，昨開庭時，應曉薇對於被質疑有其他國籍問題說明，強調移民署並非查到應曉薇有第2本護照，只是「國籍不詳」，應曉薇交出外交文書，證明已在2010年放棄加拿大國籍，加拿大護照也註銷了，沒有雙重國籍。

對於被指有逃亡之虞，應曉薇解釋，她在8月27日要出境去香港是因看到便宜機票，想去幫媽媽買馬百良藥、安宮清心牛黃丸，當天得知辦案人員要找她後，還在台中機場等廉政官到場，並無潛逃企圖，也沒有先到桃園機場。

應曉薇的律師解釋，應曉薇在1981年與家人移民加拿大而持有加國國籍，當時應曉薇是以本名「應秀萍」，後來改名「應牧廷」，但在2010年換成藝名「應曉薇」當選台北市議員後，就前往加國駐台辦事處申請放棄國籍，並繳回加國護照、公民卡、社會保險證，律師並提出加拿大政府2021年核發的「喪失國籍證明」，以外交部駐多倫多外館的審核證明文件，最後法官認為應曉薇沒有羈押必要，裁定加保至3,000萬元。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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