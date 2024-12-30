快訊／柯文哲微笑現身！支持者高呼：我們一直都在　他親切擊掌回應

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗27日裁定交保，北檢不服提出抗告成功，北院29日再裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元交保，且須戴電子腳鐐。稍早，柯文哲第二度獲釋，步出北院後，有不少支持者聚集在外呼喊，「主席加油！我們一直都在！」柯文哲則微笑並且親切擊掌回應。





▲柯文哲與支持者擊掌。（圖／記者黃彥傑攝）

柯文哲27日以3千萬元交保後，北檢不服提出抗告，高院29日撤銷原裁定發回更裁，北院並於同日下午3時召開羈押庭，裁定加保4000萬元，合計7000萬元交保，並限制出境、出海8個月，附加科技設備監控，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。





▲柯文哲面露微笑離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

對此，柯文哲妻子陳佩琪今一早就著急籌錢，並於下午1點半前往北院辦保，終於在下午3點半左右完成交保手續，柯文哲經歷了驚險的24.5小時第二度獲釋，面露微笑與陳佩琪一同走出北院。

另外，有大批支持者早早就守候在北院外，帶柯文哲走出大門後，便立即高喊，「主席加油！我們一直都在！」等語，柯文哲則面露微笑回應，並且親切的與支持者擊掌。