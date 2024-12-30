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樊振東退世排！莫雷加德等人留言力挺　總教練沉默遭網怒點名

▲樊振東27日在微博發文。（圖／翻攝自微博）

▲樊振東27日在微博發文。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國27歲球王樊振東日前在微博宣布，受到世界桌球職業聯盟（WTT）「不參賽就罰款」的新規影響，實在無力承受但尊重國際組織，只能選擇退出世界排名。該篇貼文引起熱議，不少國外名將兼樊振東的昔日對手紛紛留言力挺，其中包括莫雷加德、奧恰洛夫等人。

樊振東在文中表示，「五月寫下last dance的時候已經預想到了，巴黎可能是我的最後一屆奧運會，圓滿完成奧運任務後，由於巴黎週期遺留了巨大心理消耗，除了下屆全運會確定參加，我對未來職業生涯尚未展開具體規劃。」

樊振東對於WTT新規的無法接受也表示，「按照國際乒聯和中國乒協的要求，本週已提交報告。」

▲樊振東已提出申請。（圖／翻攝自微博）

▲樊振東已提交報告。（圖／翻攝自微博）

他在文中搭配偶像泰勒絲的歌詞吐露心境，「I remember it all too well，我還是我，不會退役，會繼續努力參與到更多不同的賽場中，Never stop chasing my wildest dreams，乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，而對體育的無限熱愛將會充盈一生，不會遠離乒乓球，更不會離席體育。It’s time to try defying gravity。」

該篇貼文底下吸引不少名將前來留言，包括波爾、莫雷加德、奧恰洛夫、勒布倫、田志希等人。德國桌球選手波爾表示，「樊振東在過著自己的生活，從外界來看，很難想像像他這樣的職業生涯需要放棄多少東西，不只是在訓練上全心投入，還要放棄正常的生活，不能和朋友出去玩，不能做自己喜歡的事等等，經歷了這麼多勝利之後，他理當做回自己。」

▲▼樊振東退賽外協運動員紛紛力挺。（圖／翻攝自微博）

▲▼樊振東退賽外協運動員紛紛力挺。（圖／翻攝自微博）

▲▼樊振東退賽外協運動員紛紛力挺。（圖／翻攝自微博）

▲不少名將來樊振東的貼文留言。（圖／翻攝自微博，上同）

還有網友指出，樊振東的恩師吳敬平公開在個人社交平台聲援樊振東，反倒是國乒男隊總教練王皓在此時選擇了沉默，「一直以來，王皓和樊振東被球迷認為，是乒乓球賽場師徒情深的典型代表。」

王皓的沉默也讓不少網友替樊振東抱不平，「沒有樊振東在奧運上的一馬當先，你的主教練位子還能坐穩嗎？你替小胖爭取了嗎？做人做成這樣也真是獨一份了。」

▲▼樊振東在巴黎奧運拿下男單桌球金牌。（圖／路透）

▲▼樊振東在巴黎奧運拿下男單桌球金牌。（圖／路透）

▲▼樊振東奪金。（圖／路透社）

樊振東在巴黎奧運奪冠後，退出WTT的所有比賽和國際賽事，這也讓他在11年後，首次在世界桌球男單榜上，跌出前五名。根據世界桌球職業聯盟的最新排名顯示，樊振東排名第六，然而，他的8個有效積分中，有5個被賦予0分。

樊振東1997年出生於廣州，他在2014年以17歲103天的年紀，成為大陸桌球男單史上最年輕世界冠軍，當年8月，樊振東拿下青奧金牌，直至2018年首次登頂世界第一。樊振東在本屆巴黎奧運拿下金牌後，成為大陸國乒第10位拿下大滿貫及第3位超級全滿貫的選手。

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