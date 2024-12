樊振東退世排！莫雷加德等人留言力挺　總教練沉默遭網怒點名

▲樊振東27日在微博發文。(圖/翻攝自微博)

記者廖翊慈/綜合報導

中國27歲球王樊振東日前在微博宣布,受到世界桌球職業聯盟(WTT)「不參賽就罰款」的新規影響,實在無力承受但尊重國際組織,只能選擇退出世界排名。該篇貼文引起熱議,不少國外名將兼樊振東的昔日對手紛紛留言力挺,其中包括莫雷加德、奧恰洛夫等人。

樊振東在文中表示,「五月寫下last dance的時候已經預想到了,巴黎可能是我的最後一屆奧運會,圓滿完成奧運任務後,由於巴黎週期遺留了巨大心理消耗,除了下屆全運會確定參加,我對未來職業生涯尚未展開具體規劃。」

樊振東對於WTT新規的無法接受也表示,「按照國際乒聯和中國乒協的要求,本週已提交報告。」

▲樊振東已提交報告。(圖/翻攝自微博)

他在文中搭配偶像泰勒絲的歌詞吐露心境,「I remember it all too well,我還是我,不會退役,會繼續努力參與到更多不同的賽場中,Never stop chasing my wildest dreams,乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章,而對體育的無限熱愛將會充盈一生,不會遠離乒乓球,更不會離席體育。It’s time to try defying gravity。」

該篇貼文底下吸引不少名將前來留言,包括波爾、莫雷加德、奧恰洛夫、勒布倫、田志希等人。德國桌球選手波爾表示,「樊振東在過著自己的生活,從外界來看,很難想像像他這樣的職業生涯需要放棄多少東西,不只是在訓練上全心投入,還要放棄正常的生活,不能和朋友出去玩,不能做自己喜歡的事等等,經歷了這麼多勝利之後,他理當做回自己。」

▲不少名將來樊振東的貼文留言。(圖/翻攝自微博,上同)

還有網友指出,樊振東的恩師吳敬平公開在個人社交平台聲援樊振東,反倒是國乒男隊總教練王皓在此時選擇了沉默,「一直以來,王皓和樊振東被球迷認為,是乒乓球賽場師徒情深的典型代表。」

王皓的沉默也讓不少網友替樊振東抱不平,「沒有樊振東在奧運上的一馬當先,你的主教練位子還能坐穩嗎?你替小胖爭取了嗎?做人做成這樣也真是獨一份了。」

▲▼樊振東在巴黎奧運拿下男單桌球金牌。(圖/路透)

樊振東在巴黎奧運奪冠後,退出WTT的所有比賽和國際賽事,這也讓他在11年後,首次在世界桌球男單榜上,跌出前五名。根據世界桌球職業聯盟的最新排名顯示,樊振東排名第六,然而,他的8個有效積分中,有5個被賦予0分。

樊振東1997年出生於廣州,他在2014年以17歲103天的年紀,成為大陸桌球男單史上最年輕世界冠軍,當年8月,樊振東拿下青奧金牌,直至2018年首次登頂世界第一。樊振東在本屆巴黎奧運拿下金牌後,成為大陸國乒第10位拿下大滿貫及第3位超級全滿貫的選手。