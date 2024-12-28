樊振東、陳夢接連退出世界排名！世界乒聯6點回應了

▲樊振東退出世界排名。（圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

中國桌球前球王樊振東退出世界排名，金牌女將陳夢隨後也宣布退出，震驚了桌球球壇。世界桌球職業大聯盟28日宣布，對2人的貢獻深表敬意，但也給出了6點澄清。

世界桌球職業大聯盟澄清文如下：

一、規則並非最新推出，樊振東和陳夢提到的規則並不是最新推出。這些規定包括世界排名靠前的球員自動入圍參賽名單，自四年前WTT成立以來一直沿用至今。這些規則的目的是確保頂級選手能夠參加WTT的重要賽事，維護比賽的公正性，並為球員、球迷和所有合作夥伴提供最高品質的賽事。

二、何為自動入圍參賽名單？球員或參賽組合將根據他們的世界排名，自動入圍WTT系列頂級賽事正賽或資格賽，如WTT大滿貫賽、WTT冠軍賽和WTT總決賽。這種模式與其他職業運動的既定做法一致。

▲除了樊振東以外，陳夢也退出世界排名。（圖／路透社）



三、為何存在處罰？對不參賽球員的處罰旨在支持WTT賽歷結構，確保球迷、組織者、賽事合作夥伴和轉播合作夥伴能夠看到世界頂級選手參賽。這對於WTT大滿貫賽、WTT冠軍賽和WTT總決賽等頂級賽事尤其重要。除經核實的醫療原因外，對其他退賽原因進行處罰，以維護競爭平衡，確保一致性並維護對所有參與者的公平性。

四、2025年WTT手冊的主要變化

2025年WTT手冊引入了幾項重大更新，包括對賽事結構、抽籤規模、比賽系統和罰款規則調整。這些變化大多由球員直接回饋收集，以及與國際乒聯運動員委員會合作。以下是最值得注意的更新：

a.2025年，WTT的總獎金池將增加20%，並對總獎金分配進行了調整，以提高最後幾輪獎金的比例。

b.完全取消對於退出WTT賽事並在下一個賽事週參加非WTT乒乓球賽事的球員限制和相應罰款。 2025年WTT手冊將對那些在選擇退出WTT賽事期間參加非WTT乒乓球賽事的球員進行更高罰款。這項調整反映了WTT頂級賽事在全球乒乓球生態系統中的價值，並加強了優先考慮這些賽事的重要性。到目前為止，這樣的情況鮮有發生。

此外，2025年WTT完整賽歷首次確認並提前公佈。這為運動員提供了更大的確定性，使他們能夠更有效地規劃自己的日程安排，包括聯賽和俱樂部活動。

五、國際乒聯世界排名規則和WTT規則國際乒聯世界排名規則，著重於對現役乒乓球運動員進行科學公正的排名。它是由乒乓球專家設計，並由經驗豐富的國際乒聯執行副主席瓦希德·奧紹迪先生和國際乒聯世界排名工作組共同領導，這些規則一直在不斷進行更新修訂，以確保公平性。 WTT手冊和競賽結構由業界領先的資深體育專家建立和運作，將由WTT首席賽事官穆尼爾·巴薩先生和專業團隊領導，始終將球員的利益置於核心位置。

六、對球員的承諾在WTT球員關係總監波羅娜·塞霍溫的領導下，WTT始終致力於為球員提供支持，並創造一個充滿競爭和包容的環境。我們認可樊振東和陳夢為這項運動做出的巨大貢獻，祝福他們美滿順利，如果有意願，WTT未來將繼續歡迎他們以及所有球員重新回歸WTT賽事舞台。

WTT將繼續履行提升乒乓球運動水準的使命，與球員、會員協會和合作夥伴通力合作，確保乒乓球運動在全球的持續發展和成功。