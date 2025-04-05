川普關稅大刀砍到馬斯克！身價「蒸發3.6兆」超痛

▲馬斯克淨資產暴跌。(圖／路透)



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近期宣布對主要貿易夥伴的進口商品加徵關稅，導致全球股市劇烈震盪，科技業億萬富翁的財富在一天內共蒸發約740億美元（約新台幣23兆元）。​

根據《彭博億萬富翁指數》（Bloomberg Billionaires Index），Meta執行長馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）在這波拋售潮中，財富縮水179億美元（約新台幣5.6兆元），淨資產降至1,890億美元（約新台幣59.5兆元）。​

亞馬遜（Amazon）創辦人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）也損失159億美元（約新台幣5兆元），財富降至2,010億美元（約新台幣63.3兆元）。​

特斯拉（Tesla）執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）則在一天內損失110億美元（約新台幣3.6兆元），但仍以3,220億美元（約新台幣101.4兆元）的淨資產保持全球首富地位。​

此次關稅措施引發投資者恐慌，導致美國三大股指大幅下跌。標普500指數（S&P 500）下跌近5%，道瓊工業指數（Dow Jones Industrial Average）下跌1,679點，納斯達克指數（Nasdaq）更下跌6%，創下五年來最嚴重的單日跌幅。​

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，關稅可能導致通膨和失業率上升，呼籲在高不確定性下謹慎制定政策。​

川普總統則表示，這些措施旨在恢復經濟公平，並預測市場將因此繁榮。