樊振東不滿WTT強制參賽規定：從未被告知過退賽要罰款

▲樊振東退出世界排名，震驚球壇。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸桌球名將樊振東、陳夢相繼退出世界排名，主因皆與WTT（世界桌球職業大聯盟）的強制參賽要求及罰款有關。對於WTT解釋相關處罰不是新規，樊振東29日表示，此前從未被官方告知過退賽要罰款。

WTT官方28日發表聲明，稱樊振東和陳夢提到的強制參賽及處罰規則並不是最新出台，「這些規則的目的是確保頂級選手能夠參加WTT的重要賽事，維護比賽的公正性，並為球員、球迷和所有合作夥伴提供最高質量的賽事。‍」

WTT官方指出，對不參賽球員的處罰，旨在支持WTT賽歷結構，確保球迷、組織者、賽事合作夥伴和轉播合作夥伴能夠看到世界頂級選手參賽。

▼樊振東今年才在巴黎奧運奪下金牌。（圖／路透社）



對於WTT的說法，樊振東29日上午表示，「處罰不參賽球員的相關內容具體何時首次出現，我不確定，但確定此前從未被官方告知過退賽要罰款。」

樊振東指出，他個人猜測是因為今年底以前WTT尚未形成完整賽歷，「我本人是上周接到的正式通知，說明年起WTT會嚴格執行最新頒布的處罰規定。」

樊振東說，他本周一收到文件，當天即簽名上交，「感謝大家的關心，我深愛乒乓球運動，也衷心祝願國際組織越來越好。」

不只中國大陸選手對此規定有意見，法國桌球選手西蒙高茨（Simon Gauzy）近日也在社交媒體上說，「因為這些規則，我們正在失去這項運動的偶像。你不能忽視這對球員沒有幫助的事實。現在是進行真正改變的時候了。」