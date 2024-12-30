內政委員會再交鋒　綠人數不敵藍議事錄確認

▲內政委員會日前為選罷法頻爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會30日排審客委會預算，會議一開始，針對上次議事錄，民進黨立委提案，16日審查選罷法及18日、19日的會議都應屬無效，最終國民黨籍召委徐欣瑩讓在場立委表決，因反對者多數，最終確認議事錄。

民進黨立委李柏毅指出，16日內政委員會被擋住，18日、19日所遇到的狀況，徐欣瑩稱身體狀況不克出席，根據規定是得商請另一名召委代理，民進黨的張宏陸願意但無法得到同意，至於說行政院祕書長龔明鑫擅自離開，這也是不對的，當天是等到下午兩點，會議狀況是尚未開始，而立法院長韓國瑜要開黨團協商，所以內政委員會委員必須前往，徐欣瑩偷偷開會，這樣卻要去譴責龔明鑫，議事錄應無法確認。

徐欣瑩則回應，綠營杯葛干擾才是關鍵，19日的會議有關召委代理辦法其實很清楚，其他委員會，包括綠營召委都是指定同黨的代理，而18日並沒有偷偷開會的狀況，當天下午一點多會議結束前，她有宣布延長會議，後來看到主席台沒有被霸佔，綠委不在，但這不是偷偷開會。

民進黨立委黃捷說，16日、18日、19日這三天應都屬無效會議，第一天的狀況是立委連會議室都進不來，何來杯葛阻擋之說？有網友說他們開班會都比立法院有秩序。

徐欣瑩說，事情有前因後果，前因是會議一再被干擾，只要排選罷法就是杯葛，已經兩次都沒辦法開成，而且她每週都有排預算審查，卻遭到阻擋。

國民黨立委牛煦庭指出，黃捷說班會有秩序，但班會小朋友比較純真，不會霸佔主席台，18日是召委進來宣布開會，議事系統是有收音到的，所以是合法開始，並且處理延長開會，議事人員沒第一時間確認是因為現場吵鬧，所以到安靜的地方聽 ，所以當天開會沒有問題，這不管是當天議事系統或是議事人員都可以作證。

民進黨立委張宏陸表示，16日的會議很多委員有來，但沒有辦法簽到，議事錄卻說是沒有來開會，這如果是開班會是要被記曠課，但立委們是進不去會議室，所以議事錄要處理，留下紀錄。

徐欣瑩認為，不管是當天轉播或公報都有紀錄，最後處理民進黨立委提案，請在場立委表決，因反對者多數，確認會議議事錄。