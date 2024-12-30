柯文哲7000萬交保「出來後1舉動」　沈富雄喊可疑：橘子是重點

▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）



記者施怡妏／綜合報導

京華城弊案偵結，台北地檢署26日依違反《貪污治罪條例》等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲，而柯文哲的貼身帳房、祕書「橘子」許芷瑜，至今仍滯留海外，遭檢方發布通緝。前立委沈富雄指出，柯文哲交保後，沒有跟橘子喊話，且跟這件案子有關的民眾黨的人，也沒有人叫橘子回來，「金流重點在橘子身上」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》提到，柯文哲出來的時候，感謝了所有支持他的人，還不忘特別感謝小草，但沒有對橘子喊話，「柯文哲有一件事情沒做，他如果感謝完以後說，橘子你在何方啊？趕快回來，你回來就解決掉我一半以上的問題」。

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沈富雄提到，柯文哲現在有四個罪，其中一個是收賄，「收賄的部分就特別強調是金流的問題，金流的問題重點在誰的身上？橘子的身上」。沈富雄指出，不僅是柯文哲，跟這個案子有關的民眾黨的人，「沒有一個到目前為止叫橘子回來」。

沈富雄表示，橘子一定有在關注柯文哲的說法、做法，柯文哲一句話都沒有叫橘子回來，就連柯文哲的妻子陳佩琪也沒有叫橘子回來，柯文哲牽涉的罪很多，但是金流一直沒有掌握到，「橘子身上如果有什麼跡象可以幫助案情解決，就是錢」，但橘子就是不回來。

▼柯文哲捲入京華城及政治獻金案。（圖／記者李毓康攝）

