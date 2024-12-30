原稱1500是時間　柯文哲改口「不知道」！檢方嗆：有擔當就講清楚

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

北檢26日偵結京華城、政治獻金等弊案，依法起訴民眾黨主席柯文哲等11人，北檢不服台北地院裁定柯文哲等5人交保，提出抗告。在羈押庭上，檢方嗆柯文哲若有擔當，就解釋「小沈1500」是什麼？事實上，柯文哲之前說1500是時間，如今卻改口「不知道」。

在羈押庭上，被問到硬碟裡記載的1500是什麼？柯文哲承認硬碟是他的，不過他強調，「不能說每一分資料都是我做的」，硬碟裡有些資料是從網路上下載或拷貝的，裡面的內容五花八門，他也不清楚具體有哪些東西。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢方強調起訴所提出的證據，可能「信者恆信、不信者恆不信」，但呼籲柯文哲與支持者別攻擊檢方，如果柯文哲有擔當，就應該講清楚硬碟裡的「小沈1500」是什麼，「有就是有」，而不是用「不記得」含糊帶過。

事實上，柯文哲之前在檢方提訊時，堅稱「小沈1500沈慶京」是「行程」。然而，檢察官提出媒體調查的資料，質疑柯文哲在該日有不公開行程。柯文哲則回答說，「我們改期啊」。至於威京集團主席沈慶京，被問及同樣問題時表示「忘記了2年前的事」。

PTT上也有網友討論，「檢察官嗆：有擔當就把小沈1500講清楚」。底下鄉民紛紛留言，「問這句就是表示自己找不到證據」、「意思是檢察官自己也不知道那是什麼」、「要起訴，但自己還不知道是什麼」、「檢察官這句話就是承認沒證據」、「查不到惱羞喔」、「都給你押4個月了，還沒查到證據」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★