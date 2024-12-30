原本開心接機！單親抗癌媽搭「死亡班機」　兒淚：考慮休學養妹妹

▲濟州航空墜機僅2人獲救，其餘179人全數罹難。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

濟州航空昨（29日）一架從曼谷起飛前往韓國務安機場的航班，疑遭鳥擊，無法順利放下起落架，飛機最終撞上跑到外牆爆炸起火，僅2人生存獲救，其餘179人全數罹難。其中一名50歲金姓女死者因抗癌成功，出國旅行慶祝，不料卻遇上死亡航班，而她身後留有一雙兒女，孩子頓時無依靠。

根據朝鮮日報報導，50歲金姓女子的兒女，22歲兒子目前正在就讀大學、15歲女兒正在讀國中，倆兄妹原預計到全羅南道務安國際機場接媽媽返家，沒想到迎來的竟是噩耗。

▲南韓濟州航空墜機後，飛機殘骸與乘客沾血的物品散落滿地，現場慘不忍睹。（圖／達志／美聯社）

22歲兒子表示，媽媽在去年秋天被診斷出罹患胃癌第3期，因此接受了手術，經過一年的歷程，終於抗癌成功，恢復健康的媽媽為了慶祝，因此和朋友跟團去泰國旅行，豈料居然碰上空難，「我的母親在接受癌症治療時非常瘦弱，那個畫面一直在我腦海中揮之不去。」

兒子透露，媽媽大約10年前與爸爸離婚，獨自撫養他們兄妹倆，爸爸每月會提供扶養費，但大約2、3年前去世，「現在只剩下我和正在讀國中的妹妹，我不知道今後該如何生活，我覺得我應該休學，去工作照顧妹妹。」

兒子提到，事發前一晚，媽媽還曾傳訊告知「認識的姐姐寄的濟州橘子，已經送到門口了」，結果竟成最後對話，讓他相當心痛，「我的母親是一個堅強的人，也是一位即使在困難的情況下，也能引領我們的出色母親。」

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