給毛孩五星美味！西莎®「鮮肉主食碗」看得見真材實料　好市多實體線上同步開賣

▲市售寵物食品出現創新且高級的濕糧新選擇－鮮肉主食碗，其概念和現在流行的鮮食相似。（圖／資料照，以下同）

消費中心／綜合報導

現代人把毛小孩當家人一樣疼愛，對狗狗的照顧越來越講究，就連吃什麼也很注重，以前可能覺得只要牠吃飽就好，現在不只是要吃飽，更要吃好、吃健康，在挑選寵物食品時，對於食材來源、甚至連添加物都要仔細研究一番。市面上寵物食品主要有乾糧、濕糧和點心，除了從中挑選最適合自家毛孩的餐點，現在也很流行狗狗鮮食，不少人會親手為愛犬準備新鮮的美味餐點，然而，自製鮮食需要考量食材的選擇、比例與烹調方式，飼主必須具備相關知識，才能給予狗狗真正所需的完整均衡營養。

狗狗鮮食蔚為風潮，受到越來越多的飼主青睞，認為親自把關嚴選食材最安心，能夠讓毛孩吃得到「原型食物」，天然少負擔，儘管自製鮮食好處多多，但狗狗的營養需求跟人不同，食材怎麼選、比例怎麼抓、怎麼烹調，可是一門大學問，相當考驗飼主如何拿捏食材的搭配，否則容易造成狗狗營養不良或過剩而影響健康。

▲▼台灣No.1狗狗濕糧品牌西莎®推出全新升級的「鮮肉主食碗」系列，不僅符合AAFCO主食標準，無添加防腐劑、人工色素及香料，更使用透明包裝，讓真材實料看得見，引領狗狗濕糧食尚新風潮。

想給愛犬最好的營養和照顧，是每位飼主的心願，但充實忙碌的生活讓每日親自準備鮮食成為不可能的任務，尤其如果缺乏相關營養知識，選擇市售的優質寵物食品還是比較安全可靠的選擇！近期由台灣No.1狗狗濕糧品牌西莎®推出全新升級的「鮮肉主食碗」系列，就是一種創新且高級的濕糧新選擇，可作為自煮鮮食的替代選擇之一，幫助飼主省時省力地滿足毛孩的味蕾，兼顧狗狗健康和便利性。

西莎®「鮮肉主食碗」的概念與鮮食相似，以雞肉/牛肉為第一食材，搭配多樣新鮮蔬菜；高蛋白質含量，幫助肌肉健康發展；80%以上的消化率，則能幫助形成健康且氣味少的糞便，讓毛孩每一口都是原味享受之外，其採用透明包裝設計，看得見裡面的真材實料，並且符合美國飼料品管協會(AAFCO)的主食標準，營養完整均衡，更重要的是無添加防腐劑、人工色素及香料，讓毛孩吃得開心、飼主餵得放心。

▲（圖／西莎®提供）

引領狗狗濕糧食尚新風潮的西莎®「 鮮肉主食碗」，目前於好市多實體賣場及線上同步搶先開賣雞肉及蔬菜（胡蘿蔔+大麥+四季豆）獨家口味，每箱內含10入「鮮肉主食碗」，實體通路售價 629 元、線上通路售價 669 元，不僅符合現代飼主的需求，無需冷藏、撕開包裝即可食用，在家輕鬆為愛犬提供營養均衡的五星級美味餐點，即使外出也十分方便攜帶，無論是野餐踏青、遠足旅行，帶著一、兩盒，隨時隨地都能讓毛孩享受美好的用餐時光。西莎食刻、幸福相伴，讓一起變更好！

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▲西莎®「鮮肉主食碗」即開即食，讓毛孩隨時隨地享受美味，符合現代飼主省時省力的照顧需求。