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高山茶都沉浸式體驗　推「螢火蟲」、「雲瀑」特色主題茶席

▲▼高山茶都盛會開展，270度全景投影打造沉浸式茶文化體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲高山茶都盛會開展，270度全景投影打造沉浸式茶文化體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年度盛事「2024 高山茶都．嘉義」 21 日至 29 日在中埔鄉農會金蘭分部熱鬧開展，今年以茶文旅為主題，運用創意詮釋嘉義高山茶文化與旅遊魅力。其中最引人注目的展館莫過於「高山茶旅」館，館內播放實景拍攝影像，打造270度沈浸式投影體驗區，還設置「螢火蟲」主題茶席、「雲瀑」特色茶席，為民眾打造身歷其境的品茶體驗。

▲▼高山茶都盛會開展，270度全景投影打造沉浸式茶文化體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

高山茶都匯集在地優質茶葉業者，規劃多元展區，包含「高山茶旅」沈浸體驗、「潮茶文旅」創意品茗、「五大茶旅」四季茶席及「未來茶旅」趨勢體驗。民眾還能參與風土茶饗宴、茶 DIY 手作體驗等豐富多元的活動，感受嘉義多元觀光樣貌及茶產業的活力。

▲▼高山茶都盛會開展，270度全景投影打造沉浸式茶文化體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

今年還邀請年輕茶師與在地業者共同創作「五大茶區」創意主題茶飲體驗，透過茶之南道、茶之北道展示嘉義縣五大茶區文化風土民情，讓遊客透過五感認識高山茶區的魅力。

▲▼高山茶都盛會開展，270度全景投影打造沉浸式茶文化體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

「高山茶旅」館呈現嘉義縣高山景點、步道等特色風景，展館播放攝影師在高山上拍攝的影像，以270度沈浸式投影呈現山林景色，讓民眾身歷其境，一秒穿越到嘉義高山茶園，感受山林壯麗美景。

▲▼高山茶都盛會開展，270度全景投影打造沉浸式茶文化體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局表示，除了室內展館體驗，平假日都有表演團體帶來精采演出，還有集章抽獎活動、戶外特色茶棧以及茶文創商品館， 歡迎國內外旅客在活動期間造訪嘉義，來嘉義喝好茶、玩文旅，體驗難忘的茶香之旅。

文觀局提醒，假日人潮眾多，可利用接駁專車抵達會場，詳細資訊請上高山茶都嘉義臉書粉絲專頁或嘉義縣文化觀光局網站。

 
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