桃園男連撞2機車　騎士卡擋風玻璃他照開！只因和妻大吵心情差

記者楊熾興／桃園報導

桃園市48歲宋姓男子上午與妻子爭吵後，駕駛黑色自小客在桃園市國際路二段與大興西路三段衝撞2輛機車，導致2騎士倒地受傷，宋男未處理立即駕車逃逸，警方獲報協助傷者送醫，並調閱監視器掌握車號及逃逸方向，立即通報各友軍單位協助攔查，不到30分鐘順利在國道三號龍潭路段將其攔查到案。

▲宋男駕車衝撞2 騎士後，連擋風玻璃窗都還卡著騎士仍照開不誤，迅速駛離現場。（圖／桃園警分局提供、下同）

桃園警察分局埔子派出所今日上午8時20分許，接獲報案有黑色車輛肇事逃逸，立即派員趕抵現場，協助傷者送醫，並調閱監視器掌握車號及逃逸方向，立即通報各友軍單位協助攔查，順利在國道三號龍潭路段將其攔查到案。

▲警方迅速在30分鐘內將宋男圍捕到案。（圖／桃園警分局提供）

據了解，宋男早上與妻子發生爭吵情緒不佳，駕車欲前往新竹，先後在富國路及國際路與永安路口跟其他車輛發生擦撞（車損無人受傷），又在國際路二段及大興西路三段口衝撞2名機車騎士，騎士卡在擋風玻璃上他仍催油門開了數公尺，等騎士從引擎蓋上跌下來，宋男即迅速駛離現場，所幸並未造成嚴重傷亡。

宋男經實施酒測宋並無酒精反應，全案依法移請偵辦。