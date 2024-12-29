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建中生「揪吃麥當勞」！學長律師嘆：不會顯得自己很聰明

建中學生揪團吃麥當勞。（圖／翻攝自Threads）

▲建中學生揪團吃麥當勞。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

台北市一名17歲的女學生在麥當勞打工時，疑似遭男主管以排班權利性侵後輕生，此事一出，引起眾怒，不少網友更發起「拒吃」抵制活動，不過建中學生卻逆風在Threads發文表示「中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，還有同學留言「沒有女權的世界真好」，隨即引起批評。對此，建中第44屆的學長知名律師呂秋遠發文表示，抵制麥當勞屬於個人自由，但「如果把這個議題拿來開玩笑，用來表示自己與別人不一樣，不會顯得自己很聰明。」

呂秋遠於昨（28）日在臉書發文表示，有人想要因此事抵制麥當勞，這屬於個人自由。然而，當寫出「沒有女權的世界真好」這句話，身為建國中學第44屆的學長，還是想說點自己的看法。當建中學生看到輿論的反應，可能覺得很挫折，但他認為千萬不要覺得這個社會小題大作，或者覺得自己沒有錯，在不加思考的情況下，故意要對於某些政治人物、社會議題唱反調，並不符合一個即將成年人的身份，畢竟高三這一年，你們就可以取得成年的身份，為反對而反對，往後會遇到的驚濤駭浪，就會讓你的人生無法一帆風順。

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呂秋遠表示，要不要抵制麥當勞，真的是自己的選擇，但是請想想，一個跟你們差不多年紀的女孩，因為家境原因，必須在麥當勞打工賺錢，而被公司主管性侵害，這是多麼可怕的事情？「你們是天之驕子，不論是聰明才智，或者是未來的機運，都是這個女孩無法比擬的。然而，她已經選擇離開，你們還可以在學期末去麥當勞消費，這是多麼幸福的一件事？你們如果不能將心比心，就無法在未來體會到很多人生來就是挫折。」

呂秋遠認為，沒有同理心的天才，可以統治這個社會，那是非常可怕的一件事，他舉例所有的權利都是靠爭取而來，沒有女權的時代，可能就像是戒嚴的時代一樣，「喜歡那個年代嗎？看禁書會被判處死刑、說錯話會被關起來、女性在法律上地位低下，一切以男人為主，你們真的喜歡嗎？」

最後，呂秋遠表示，當貼出這樣的文字時，或許只是想要表現出自己的與眾不同。然而，所有的話語都會傷人，特別是說出的話，可能就是代表這個人的素質與教養。這個社會正在努力的讓性別平等成為理所當然的一件事，是因為我們許多前人花了一輩子的時間，甚至生命，為了這個議題而努力，如果把這個議題拿來開玩笑，用來表示自己與別人不一樣，不會顯得自己很聰明。「當你們覺得，這件事沒什麼大不了的，就是這個社會大驚小怪，甚至怪罪其他人小題大作時，想想那個來不及成年的女孩，想想她的媽媽，或許，你們會有不一樣的想法。在做自己之前，想想你正在做的，是不是自己。」

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