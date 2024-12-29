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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免初階達標怎反制？　葉元之冷處理：板橋人看到他們就嫌煩

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉元之對罷免團體採冷處理方式。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免國民黨立委葉元之的新北市團體「既凹之則罷之」昨日表示，罷免連署書收件數在上周達到2382分，已達標第一階段門檻達標，選在28日公布是給葉元之的「生日禮物」。葉元之今日接受記者採訪時對此冷回，該罷團由民進黨策動，要在板橋拿2千多票並不是難事，因此也不意外會通過，呼籲罷免團體別突破下限亂板橋，「很多支持者都跟我抱怨，嫌看到他們就煩。」

罷免葉元之第一階段門檻為2382份連署書，罷團表示，目前連署書件數已達法定最低門檻，團隊將持續收件，確保日後剔除瑕疵件數後仍能確保通過門檻。第一階段罷團將安全目標設定為8484份，據罷團計算，安全目標份數進度32.6%。至於何時會將第一階段連署書送件？罷團表示，法定時間是明年的2月3日起，具體送件時間團隊尚未確定。

記者今日致電葉元之詢問相關回應，葉元之痛批，利用他人生日去操作罷免話題很沒人性，立委當選一年之內不能提罷免，是要亂板橋亂到明年嗎？並透露選民跟自己檢舉，霸團到耶誕城電梯亂貼貼紙，破壞大家致耶誕城遊玩的興致。

葉元之說，前立委羅致政落選後就開始操作，自己就職前就知道這些罷免團體的存在了，「他們的背後就是民進黨、羅致政競選團隊，羅致政就是輸不起！到現在還在板橋地方走動、發送小物，而且羅致政8年立委做這麼爛，一當立委就花很多時間在motel、偷錄總統音」，國民黨有罷免他嗎？ 真為台灣民主感到憂心。

葉元之又透露，一名民進黨議員先前竟然趁在參加公祭時，公然挑釁他、偷錄音，並拿去網路做仇恨煽動，「在公祭場合這樣做，對往生者及其家屬非常不尊重，民進黨卻絲毫不在意，什麼都沒有政治操作來的重要。」

被問到《選罷法》修正案三讀後，似乎更激起這些罷免團體鬥志，是否有反制手段？葉元之則自稱「厚道」，不想讓這些人蹭到自己的聲量，「很多民眾都有主動跟我抱怨說覺得很煩，支持者反映聲音很多啦！還去幫我檢舉，民進黨要清楚知道，是支持我的人更多，不然我怎麼選得上？」

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