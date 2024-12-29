傳達上帝的愛！芥菜種會捐地舖道路　20棵老樹移植全留下

▲拓寬工程將20棵老樹移植至少年之家園區。（圖／芥菜種會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

基督教芥菜種會無償提供土地予花蓮市公所，道路拓寬工程進行中。市長魏嘉彥日前勘查工程進度。芥菜種會執行長李肇家表示，拓寬工程敦親睦鄰，未來將讓孩子與居民的生活環境更加安全便利，同時深化少年之家與社區關係的連結，「芥菜種會花蓮少年學苑」也將為社區有需要的兒少提供服務。



芥菜種會花蓮少年之家旁巷道連結十六股大道與後火車站一帶，是地方居民熟知的捷徑，車流量相當可觀，但因巷道狹窄，經常發生交通事故。今年9月市公所與芥菜種會完成拓寬道路工程合作意向書簽定，施作路段由十六股大道至豐村路口，全長205公尺，由少年之家大門起自園區內退縮一至一點二米，路幅可達五至六米。工程並將增設排水溝，改善積淹水問題，預計於明年上半年度完工。

▲安置少年小金負責照顧小菜園，逐漸萌生出成為「農藝師」的夢想。

拓寬工程將20棵老樹移至少年之家園區，採用從外部施工的方式，確保少年之家的兒少與環境都獲得妥善保護。魏嘉彥市長特別前往，感謝芥菜種會無償提供土地造福地方。因應工程將不定時實施道路封閉，過年期開放通行，請市民多加留意。李肇家執行長表示，少年之家是為兒少所設立，芥菜種會透過助人的方式傳遞上帝的愛，此次工程不僅將改善周邊交通為社區創造安全的生活環境，也為下一代提供更全面的支持與培育。

▲市長魏嘉彥前往勘查工程進度。

花蓮少年之家今年啟動「少年學苑」計畫，以富有彈性且創意的實驗教育模式，實踐教育的包容性與多元性，積極回應孩子的學習需求。幫助兒少不怕學習，從中獲得成長與自立的信心。花蓮少年之家主任張宏恩表示，透過接納以及個別化的教學模組和長期陪伴，幫助兒少找到學習的興趣與動力。



院內安置少年小金因家庭因素來到少年之家，從小缺乏穩定的依附關係，卻在園藝課程中展現了對農業的熱情，負責照顧小菜園、施肥、灌溉，過程中找到自信，也逐漸萌生出成為「農藝師」的夢想。這些孩子都必須要獨自面對未來、自立生活，也要及早做準備。

更多關注與支持少年之家的孩子，請洽芥菜種會官網

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