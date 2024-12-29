教團籲學童乳政策轉型　中小學校長：中央補助保冷設備或發鮮奶券

▲「班班喝鮮奶」中央喊停，校長協會呼籲續推。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

行政院12月19日突然宣布「班班喝鮮奶」政策下學期停辦，引發各縣市錯愕，包括雙北、台南市等多縣市表態將爭取經費續辦。中華民國中小學校長協會今（29）日發布聲明，呼籲勿因配套措施不足而貿然喊停，建議中央依區域性不同採用多元的配送方式，從「班班有鮮乳」轉型為「生生有鮮奶」。

全國校長協會理事長陳清義指出，「班班有鮮乳」政策，理想上是以飲用國產鮮乳為優先，但全國國小勾選鮮乳的比例很低，都會區甚至有高達95%以上勾選保久乳。其中關鍵為學校大小規模不一，並有既定的作息規劃，在沒有相關的冷藏設備，加上廠商配送的時間未必能配合學生作息，除增加了學校行政同仁分裝與教師分派的工作負擔外，在難以確保食安與學童健康下，學校勢必選擇勾選保久乳。

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陳清義指出，學童乳政策立意良善，希望政府能夠秉持照顧本地酪農的精神，並且提升學生營養健康雙重利益下，建議依區域性不同採用多元的配送方式，例如：在超商和通路商密度高的都會區，讓學生以持數位學生證或發放牛奶券方式，到超商或大賣場領取鮮奶；在通路商較少區域，以補助學校建立冷鏈與保冷設備，克服鮮奶保存問題。

校長協會表示，提供國產鮮乳給全國的國小與附設幼兒園學童是一項應該支持的公共健康措施，不應該因為配套措施不足而貿然喊停，希冀透過執行面的調整，配套措施再完善規劃後，從「班班有鮮乳」轉型為「生生有鮮奶」，讓家長學生都能夠安心地喝到鮮奶。