▲113年桃園市好人好事代表「八德獎」周矢綾等13位獲表揚

▲113年桃園市好人好事代表「八德獎」周矢綾(左六)等13位獲表揚。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市表揚好人好事運動協會、為推展「忠、孝、仁、愛、信、義、和、平」等八德教育，舉辦代表好人好事的「八德獎」表揚，今(113)共有13位獲選，28日於桃園區接受各界表揚。理事長趙子良期許透過表揚活動及得獎者的善行事蹟，鼓舞、激勵更多人參與行善，讓「存好心、說好話、做好事、當好人」成為全民運動。

桃園市表揚好人好事運動協會指出，13位得獎人分別是：周矢綾女士、司廷裕先生、林亞進先生、趙慧玲女士、徐素娥女士、甘宗熙先生、李宥儒女士、王俊嵐先生、張家榕先生、劉彩芬女士、蘇俊宇先生、李鎧吉先生及鄭嘉宏先生，獲獎事蹟分別如下：

周矢綾女士長期投入社會服務，捐資弱勢，帶領國際獅子會300B3區舉辦多次公益活動及震災援助活動。司廷裕先生關懷疾苦，時常慷慨解囊幫助弱勢，並贊助醫療相關器材。林亞進先生為中華民國芯福微光慈善協會創會理事長，帶領協會辦理多場公益活動關懷弱勢，廣行公益。趙慧玲女士關懷清寒學子及社會弱勢族群，舉辦多場關懷弱勢活動及捐血活動。

徐素娥女士長期捐資關懷弱勢，資助清寒學生並推動清寒弱勢生輔教與認養。甘宗熙先生熱衷公益，除了為弱勢提供實質幫助外，每年也透過捐款或捐救護車的方式，加強救護救濟的量能素質。李宥儒女士從小耳濡目染父母親的善行，對公益充滿熱忱，從小就與父母親一起參與公益活動關懷弱勢並擔任志工。王俊嵐先生為人熱心助人，捐助弱勢並發起多次急難救助及募資善款活動。張家榕先生平時捐資關懷弱勢，協辦多次捐血活動，投身社會公益不遺餘力。劉彩芬女士長期擔任義剪志工服務弱勢族群，捐資並為弱勢籌募喪葬費。蘇俊宇先生熱心公益，捐資贊助弱勢並辦理多次公益活動及協辦震災援助活動。李鎧吉先生為人樂善好施，關心教育事業，捐資興學、贊助獎助學金，協辦多場關懷弱勢公益活動。鄭嘉宏先生積極參與社會公益，長期捐資弱勢並協助台灣公益廚師協會辦理多場義廚活動。