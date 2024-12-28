避免落入失能！健保「急性後期照護」將擴大適用　石崇良曝規劃

▲員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞（左）收治的居家醫療對象阿滿姨（右2），向健保署長石崇良分享照護狀況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／彰化報導

健保署推動「急性後期照護（PAC）」幫助病人急性疾病後的功能回復，避免演變為失能。目前適用對象包含腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡等4種。因應高齡化社會來臨，相關需求會越來越多，健保署長石崇良今（28）日表示，將研擬再擴大PAC適用範圍，增加適應症，也應讓接受PAC的時間彈性增加，最後則是要討論後續和長照等服務的銜接，希望明年下半可以試辦。



石崇良今日赴彰化視察中部地區居家醫療等執行情況，特別到員郭醫院了解該院執行急性後期照護（PAC）整合居家醫療。

員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞表示，PAC計畫如同復健衝刺班，健保目前對象包含腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、衰弱高齡等四類，依照程度不同，會有住院、日照、居家的PAC。其中住院者復健強度較高，若患者功能逐漸提升，也可以轉換為居家模式，團隊會每週到家中執行5~6次復健，讓患者在自己熟悉的轉境下得到照護，支援人們按照想要的方式生活。

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▲員郭醫院家庭醫學科主治醫師郭亭亞分享急性後期照護（PAC）。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良致詞表示，國內長者約有15%為失能，另85%長者處於健康或者亞健康狀態。然而從亞健康到步入失能的中間有一個很重要的分水嶺，就是急性疾病發作之後可以恢復多少功能；長期失能與復原之間的關鍵就在於「黃金治療期」投入了多少資源，也就是PAC。

石崇良以腦中風為例，在急性發作期有第一個黃金治療時間要取出或者溶解血栓，然而急性期之後，還是有一些患者可能會落入失能，所以急性期穩定之後還有第二個黃金期，在後續3~6個月期間要進行不同程度復健介入和疾病控制。

石崇良指出，高齡化社會可能遭遇需要PAC的情形越來越多，可能像是一個敗血症，就會讓患者的功能急轉直下。他透露，將進行PAC的檢討，第一是將適應症再擴大，第二則是使用PAC的時間，目前是以一個月為原則，也要討論依照患者情況給予彈性調整，第三為PAC執行後的銜接，包含居家環境的調整，讓個案可以回歸社區或者銜接居家醫療、長照機構等。石崇良表示，相關檢討預計明年上半完成，下半年就有可能以試辦計劃的方式執行，隔年再搭配預算擴大辦理。

郭亭亞也分享，員郭醫院提出「急性後期照護與在宅醫療整合照護創新方案」，幫助PAC患者銜接後續在宅醫療；另一方面，居家醫療個案若因急症造成衰弱或功能下降，可銜接急性後期照護團隊，在家中以高頻率的復健，協助個案重拾獨立生活能力。





▲健保署長石崇良赴中部視察，員郭醫院居家醫療團隊「員自宅」分享執行狀況。（圖／記者洪巧藍攝）