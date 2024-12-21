全國低使用住宅86萬戶　內政部籲屋主加入包租代管行列

▲根據內政部統計，全國低使用住宅86萬戶，呼籲屋主加入包租代管行列。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

根據調查統計，113年上半年低度使用住宅達86萬戶，占全國住宅比率為9.32%。內政部呼籲，鼓勵閒置住宅屋主加入社宅包租代管行列，除可穩定租金收入，專人協助租屋管理外，更可享有稅負優惠及相關費用補助；同時將閒置房子提供給有需要的弱勢租客，讓其獲得租金補貼及政府的關懷和照顧，當一個利人利己的愛心房東。

為滿足不同族群居住需求，內政部推動辦理社宅包租代管，鼓勵房東將房子提供作社會住宅使用，透過地方政府或國家住宅中心，委託具有租賃住宅服務業資格的租屋服務事業，包租代管既有民間私人住宅，做為社會住宅使用，出租給一定所得以下或住宅法所定社會經濟弱勢戶，並提供租賃管理服務，做為房東及房客的溝通橋樑，同時發揮弱勢關懷及急難救助等社會照顧的功能。

例如，北市王姓民眾因中風無法工作，生活陷入困頓，透過社福機關轉介社宅包租代管業者協助，尋找到願意出租的房東，提供合適租屋處所。同時因中風行動不便，加以年事較高，除租金由業者定期親自前往收取，也幫忙協助申請身心障礙相關福利與補助，並聯繫慈善團體協助提供定期居家清潔服務，讓其獲得基本生活保障及品質，房東房客也維持友善穩定關係。

內政部表示，自106年社會住宅包租代管開始辦理，至今已邁入第4期計畫。為鼓勵民間房東加入，社會住宅包租代管計畫持續提供「3稅減免、3費補助、3年服務」，即房屋稅、地價稅及租金所得稅等稅賦減免，公證費、保險費及修繕費等3費補助，以及3年業者免費管理服務。

內政部說，包租代管的8年8萬戶目標，已在今年11月底提前達標。未來將強化弱勢社福資源協助、精進業者服務品質等，同步提升社會住宅包租代管質量，持續協助民眾安居。