民團批「老人免繳健保費」修法　恐釀3大惡果深化世代對立

▲醫改會呼籲，全民健保是「社會保險」而非「社會福利」，政策不應深化世代對立，並無視對健保的財務衝擊，最後這些惡果將由全民來承擔。（圖／翻攝自醫改會）

記者洪巧藍／台北報導

藍白立委提案《老人福利法》修法讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，將於明（27）日立法院院會闖關三讀。繼醫事團體發布聲明強烈反對這項修法，民間團體醫改會今（26）日也發文深表遺憾與嚴正的譴責，全民健保是「社會保險」而非「社會福利」，政策不應深化世代對立，並無視對健保的財務衝擊。

醫改會指出，老福法修法將導致三大惡果，第一為「深化世代對立」台灣面臨超高齡化、少子女化社會的挑戰，修法若通過，免繳保費的長者將從4.7%恐直接跳到83%，並非實質的排富。伴隨每年受薪人口因少子女化減少，將加重年輕世代的負擔，動搖健保根基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次「違反量能負擔」醫改會指出，健保的「量能負擔」機制，是讓有能力的人多幫一點，達到自助互助的精神。免繳保費的長者換算月薪是受薪勞工薪資中位數的1.08～2.43倍，並不一定是顯著有財務困境的族群。有能力的國人，都應該負擔保險費用。

最後是「侵蝕健保永續」醫改會分析，健保正面臨「前方吃緊、後方緊吃」困境，現行挹注弱勢長者20億，修法通過後費用將來到300多億元，25年後翻倍來到600多億元。加上國內財稅資料限制，帳面上沒收入，不代表真的沒收入，可能無法辨識真正面對財務困難的族群。若預算編列不穩定，將會直接衝擊健保財務。

醫改會觀察，65歲以上的長者面對社會生活改變、長期照顧、慢性病照護、共病管理等問題，需要多元的社區支持、健康促進、醫療與長照方案，其核心需求不一定是繳不起健保費而形成的就醫障礙，「免繳保費」不是問題的唯一解方。

醫改會呼籲，全民健保是「社會保險」而非「社會福利」，政策不應深化世代對立，並無視對健保的財務衝擊，最後這些惡果將由全民來承擔。