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經典台灣史史料《熱蘭遮城日誌》中譯本全新再版　展開古今時空精采對話

▲2024年是荷蘭東印度公司來到台灣400年的時刻，台南市文化局與國立台灣歷史博物館攜手合作，重磅推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年是荷蘭東印度公司來到台灣400年的時刻，台南市文化局與國立台灣歷史博物館攜手合作，重磅推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

17世紀隨著荷蘭東印度公司來到台灣的外國人究竟都在做什麼？答案就藏在《熱蘭遮城日誌》中，這套紀錄台灣荷治時期的重要史料，中譯本全套四大冊於2000年起至2011年間完成出版。

2024年是荷蘭東印度公司來到台灣400年的時刻，台南市政府文化局與國立台灣歷史博物館攜手合作，重磅推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版，並於26日在成功大學勝利校區麗文校園書局舉辦《熱蘭遮城日誌》中譯本再版記者會，期許持續推動與深化17世紀的台灣史研究量能。

▲2024年是荷蘭東印度公司來到台灣400年的時刻，台南市文化局與國立台灣歷史博物館攜手合作，重磅推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《熱蘭遮城日誌》是以古荷蘭文撰寫而成，原始檔案保存於位在荷蘭海牙的國家檔案館中。中譯本首次面世是仰賴荷蘭、日本與台灣等多國學者共同進行編輯工作，再由總統文化獎獲獎者、旅荷台灣史學者江樹生進行荷文日誌的翻譯、註釋，集眾人之力才得以完成，是台灣最早、最具規模及系統性的第一手史料，也是研究17世紀台灣史的重要依據。此書出版後，台南市文化局也在中研院兼任研究員許雪姬和翁佳音的建議和協助下將日記數位化，總計207萬字的日記收錄在中研院台史所「台灣日記知識庫」中。2017年起開放迄2024年10月止，瀏覽累計已有805,155次，並有439本博、碩士論文曾經進行引用。

台南市文資處表示，選擇在2024年推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版，不僅是年份本身即具有重要的歷史意義，是台灣成為荷蘭在東亞主要商貿據點的時刻，也是台灣自此捲入世界貿易體系運作的關鍵。同時也考量原本以四大冊的開本設計過於厚重，此次調整為10小冊，更便利於研究者與讀者攜帶和閱讀。

▲2024年是荷蘭東印度公司來到台灣400年的時刻，台南市文化局與國立台灣歷史博物館攜手合作，重磅推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次再版記者會也特別邀請翁佳音、林孟欣兩位學者專家，以《熱蘭遮城日誌》為核心主題進行對談，引領讀者對檔案史料出版、歷史議題對話與台灣文化認同進行更全面的思考。期待透過呈現《熱蘭遮城日誌》對於歷史研究的重要意義，鼓勵讀者從不同的視角了解這塊土地上曾經發生的事，進而在台南數百年的歷史變遷中尋找自己的定位。

▲2024年是荷蘭東印度公司來到台灣400年的時刻，台南市文化局與國立台灣歷史博物館攜手合作，重磅推出《熱蘭遮城日誌》中譯本再版。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《熱蘭遮城日誌》中譯本再版記者會現場邀請國立台灣歷史博物館張隆志館長、林孟欣助理研究員、中央研究院台灣史研究所翁佳音兼任研究員、國立成功大學吳秉聲助理副校長、蔡幸娟主任、陳計堯副教授、黃恩宇副教授、國立台南大學台南學研究中心戴文鋒主任、東區區公所黃炳元區長、台南市議員、立法委員等來賓與謝仕淵局長一同為活動揭開序幕；現場也邀請台邦獨奏家樂團演出旅美作曲家石青如所創作的《風起王城》交響樂，以及《思慕的人》、《望春風》、《安平追想曲》等三首膾炙人口的經典台灣民謠曲目，藉由視、聽覺饗宴進行迎賓開場並展開這場跨越時空的歷史性對話。

歡迎所以對《熱蘭遮城日誌》有興趣的民眾，可至台南市文化局各出版品各大合作展售單位洽購，或至文化局出版品網站查詢，網址：http://publications.culture.tainan.gov.tw。

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台灣史史料熱蘭遮城日誌中譯本再版

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