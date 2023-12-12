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紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

▲蘋果推出全新日誌App。（圖／蘋果）

▲蘋果推出全新日誌App。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日推出全新的「日誌」App，目前這款App能在iPhone上使用，可幫助使用者透過寫日誌的方式來反思並記錄感謝的事項，進而促進身心健康。

透過「日誌」，使用者可以記錄並書寫生活中的日常時刻和特別事件，並附上照片、影片、錄音、地點等內容，打造豐富的回憶。裝置端機器學習提供隱私、個人化的建議來提供日誌內容的靈感，還有可自訂的通知幫助使用者養成書寫習慣。透過全新 Journaling Suggestions API，第三方日誌 App 還可以建議使用者書寫記錄哪些時刻。「日誌」和 Journaling Suggestions API 隨 iOS 17.2 一同推出。

捕捉生活時刻

透過「日誌」，使用者可以輕鬆上手，記錄簡單的文字內容或新增豐富的詳細資訊，例如照片、影片、位置或錄音等，讓內容更完整。在日誌中加入來自其他 App 的新聞文章、音樂或 Podcast 等內容也相當容易，使用者可以將它們加進「日誌」App 中並撰寫相關內容。使用者可以瀏覽過去的日誌內容、為它們新增書籤，或用照片、體能訓練、地點等詳細資訊進行篩選檢視。排程通知可以幫助使用者養成寫日誌的習慣。

個人化建議和反思提示

以智慧科技提供的個人化建議旨在幫助使用者記住並記錄某個時刻，例如去過的新地方、拍攝的照片、播放過的歌曲、完成的體能訓練等等。根據使用者活動提供的建議包括寫作內容提示，幫助使用者寫出充滿意義的見解，還有每日反思提示，幫助使用者聚焦感恩、善良、目的等內容。使用者可以控制「建議」中顯示的內容類型，並可以用自己選擇的「建議」建立日誌條目。

此外，開發者可以使用全新的 Journaling Suggestions API 在他們的 App 中加入個人化日記建議功能，以保護隱私的方式提示使用者可以書寫記錄的時刻，讓更多人可以受益於寫日誌的習慣和只有 iPhone 才能提供的個人化、安全體驗。

▲App 可以根據使用者最近的活動，例如照片、人物、地點、體能訓練等，智慧提供個人化建議。（圖／蘋果）

▲App 可以根據使用者最近的活動，例如照片、人物、地點、體能訓練等，智慧提供個人化建議。（圖／蘋果）

維持日誌內容的個人化和隱私度

「日誌」的建構以隱私為核心。當 iPhone 使用密碼鎖定時，「日誌」App 中的內容會經過加密處理。此外，使用者可以選擇啟用輔助身分驗證功能，使用裝置密碼、Face ID 或 Touch ID 來鎖定「日誌」App。所有日誌內容儲存在 iCloud 中時都會進行端對端加密，因此除了使用者之外沒有人可以存取該內容。日誌建議建立於裝置端，使用者可以選擇與「日誌」App 共享哪些建議記錄的時刻，並將其新增至日記內容中。

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