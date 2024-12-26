轟！新北男把玩土製炸彈右手掌遭炸爛　門窗玻璃碎裂嚇壞家人

▲警方在林男住處發現紙盒，裝有電子點火器及電線。（圖／民眾提供）

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

新北市樹林區光明街一處民宅昨天（25日）晚間10時許突然傳出爆炸聲，警消抵達，發現一名男子右手掌遭到炸爛，當時在屋內的父親及祖母則預防性送醫觀察；警方現場採證，在客廳有火藥反應，並搜出電子點火裝置及火藥殘渣，經確認後為爆裂物品，警方將待少年清醒後釐清來源及動機、依法偵辦。

據了解，受傷的22歲林姓男子與54歲父親及92歲祖母同住，哥哥早些年搬離該處，家中經濟來源都仰賴林父在工地從事粗工。昨天晚間，林男與父親、祖母都在家中，林男在客廳邊與朋友講電話，邊把玩自己所製造的土製炸彈，突然「轟」的一聲，滿屋的玻璃及門窗都碎裂噴出。

▲林男在家中把玩土製炸彈，不慎走火點燃引發爆炸，警方立即封鎖現場。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報，隨即將右手掌炸爛的林男送醫急救，連同受到驚嚇的林父及祖母送醫觀察。警方到場，在客廳發現一枚紙盒，內裝有電子點火器及電線，經確認為爆裂物。林男動完手術仍麻醉昏迷，待清醒後釐清動機及來源，警方並將朝公共危險、槍砲等罪偵辦。

▲警方防爆小組抵達，經確認為爆裂物。（圖／記者陸運陞翻攝）