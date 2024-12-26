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高雄妹酒駕騎車撞分隔島！人車滑行大量火花噴出　驚悚畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名24歲湯姓女子今（26）日騎機車行經中華四路時，不明原因突然高速自撞中央分隔島，隨後連人帶車在地上滑行，摩擦出火花，隨後送醫治療。警方調查發現，湯女酒測值超標，將依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄妹騎車酒駕「高速自撞」！人車滑行大量火花噴出，驚悚畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄妹騎車酒駕「高速自撞」，人車地面摩擦爆大量火花。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在上午6時14分許，當時湯女騎車沿中華四路北向南行駛，重心不穩衝向中央分隔島，在高速撞擊之下，瞬間爆出火花，隨後連人帶車一路滑行倒地不起。

▲▼高雄妹騎車酒駕「高速自撞」！人車滑行大量火花噴出，驚悚畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄妹騎車酒駕自撞，員警與救護人員到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄妹騎車酒駕「高速自撞」！人車滑行大量火花噴出，驚悚畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

警消獲報趕往現場，湯女頭部及手腳擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療，不過湯女在抽血時被驗出酒測值超標。警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為湯女酒駕自摔，詳細肇事責任待送交通大隊初判。

警方表示，湯女酒駕行為，依道路交通管理處罰條例第35條規定開單舉發，處15,000元以上90,000元以下罰鍰，當場移置保管該機車及吊扣其駕駛執照一年至二年，並依刑法第185-3條公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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