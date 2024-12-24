藝人宋逸民夫妻率教友赴警政署祈福　張榮興祝福同仁平安順利

記者張君豪／台北報導

基督教標竿教會號召教會大朋友、小朋友70餘人，邀請藝人宋逸民陳維齡夫婦、吳東諺白家綺夫婦等，在12月24日聖誕夜到警政署報佳音，由署長張榮興代表接受教眾、小天使們的溫馨祝福，一同為辛苦執勤的基層波麗士大人們加油打氣，共同祈求警民闔家平安、勤務平順，現場氣氛溫馨融洽。



▲藝人宋逸民夫妻率教友與警政署長張榮興聖誕夜祈福全國警察工作順利。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警政署長張榮興表示，為了守護民眾財產安全，詐欺犯罪危害防制條例於今年通過施行，全台各警察機關一直持續積極打詐並進行反詐宣導，警方也希望透過教會的力量，提升民眾識詐的廣度與量能，讓民眾避免被騙。





此外，張榮興強調：其他各面向治安工作也絕不打烊，各警察機關將持續努力緝毒、打詐、掃黑及肅槍等治安工作，讓人民能夠不受犯罪困擾。

警政署表示，感謝魏悌香牧師、李愛蓮牧師、宋逸民牧師及各位教友朋友們，能無私地將祝福分享到社會的各個角落，相信也能讓更多警察同仁在執行各項治安工作維護的同時，將愛與祝福傳遞下去，營造良好的社會治安環境。

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