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社會 社會焦點 保障人權

沒住名人套房！只能走廊放風　「編號2772」柯文哲收押113天秘辛曝

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲穿台北看守所夏季囚服出庭，曾被戲稱「黃袍加身」。（ETtoday資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內，捲入京華城容積率等案，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，從今年（2024年）9月5日羈押禁見至今（26日）已113天，他沒提抗告求交保，期間僅聲請寄出辭任黨主席聲明書，而這段生平首度的牢獄之災，他淡然以對，除了曾請室友幫剃平頭，以及1次拒絕出庭，其他狀況「都與一般收容人無異」，低調到極點。

看守所內作息正常，每天上午6點50分起床點名、晚間9點整熄燈就寢，3餐準時，在押被告不必跟受刑人一樣進工廠勞動，也沒排定輔導教化課程，早些年還會進行上下午各一次的全員打坐靜思，因有侵害人權疑慮、已經取消，所以在押被告有很多空閒時間自行運用，就是不能隨意躺平睡大頭覺。

▲▼下週要偵結「檢再偵訊7小時」　柯文哲深夜還押北所。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲從夏末被收押禁見到入冬，出庭換穿冬季囚服外套。（ETtoday資料照／記者黃哲民攝）

柯文哲在舍房內多半細讀卷證資料寫答辯，或看親友寄送與所方提供借閱書籍，偶爾閉目沉思，除了提訊出庭、律師到所接見，每天只有上午放風約30分鐘能走出舍房，但柯是禁見被告，只准在舍房外走道活動伸展，不能跟其他非禁見被告一樣去戶外操場活動，且還得跟同案在押被告錯開時間。

據悉，台北看守所有8棟主要舍房，分別以「忠孝仁愛信義和平」命名，每棟都是3層樓建築，禁見舍房均在位於3樓的忠三舍與孝三舍，各有40多間約2坪的房間，通常住2人，有時塞3人。

▲▼台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）

▲台北看守所外觀。（ETtoday資料照／資料照）

忠三舍（忠舍三樓）與孝三舍（孝舍三樓）曾關押前總統陳水扁、行政院前秘書長林益世等高官巨賈，被戲稱為「名人套房」，但因所內舍房一律只有電扇、沒空調，堪稱「冬冷夏熱」，3樓舍房直接承受日曬風吹，環境更糟，所謂「名人套房」純屬揶揄。

忠二舍與孝二舍關押死囚和無期徒刑等重刑犯，忠一舍跟孝一舍則是「保護舍」，住的多為案情單純，無暴力傾向但可能遭欺負的白領被告，例如警察等公務員。

據悉，柯文哲就是被安排在孝一舍，室友也是挑選過的溫和對象，畢竟柯是全國得票率逾26%的總統候選人、又是現任政黨主席，加上禁見舍房已經人數爆滿好一段時間，若把柯硬擠進忠三舍或孝三舍，不符合囚情穩定的戒護要求。

▲▼ 提訊柯文哲抵北檢。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北看守所制式回應柯文哲羈押禁見期間生活「都與一般收容人無異」。（ETtoday資料照／記者黃國霖攝）

所方對於柯文哲在押期間的生活狀況，通通以不透露特定收容人個資為由拒絕說明，對於媒體披露柯從所內福利社購買掌上型電視、每天看新聞掌握偵辦進度和輿論風向，以及柯的羈押編號為2772、室友人數與身分等訊息，所方均不置可否，制式回應為「都與一般收容人無異」。

因此，柯文哲被提訊出庭裝扮、神情和舉動，成為外界觀察他應戰心態的指標。在押被告出庭可換穿自己的便服，柯出庭多半身著制式囚服，夏季為黃色短袖Polo衫、深色短褲與藍白拖，跟其他男性收容人慣穿白色汗衫不同，起初被戲稱「黃袍加身」，入冬後，柯換穿藍黑撞色的囚服外套與深色長褲。

今年10月1日上午，北檢原訂第5度提訊柯文哲，柯臨時拒絕出庭，事出突然且從無前例，他的2位律師到北檢等候也撲空，檢方接獲台北看守所通報，對外表示因柯「身心狀況不適合應訊」，若強行帶人到場仍不肯開口，恐徒增偵訊時的拉鋸與抗衡，所以評估後取消提訊。

▲柯文哲剃光頭現身。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲柯文哲羈押禁見期間，曾以幾近光頭的三分頭造型出庭。（ETtoday資料照／記者劉昌松翻攝）

柯文哲當時身心出什麼狀況還是在賭氣、後來有無因此被處分違規，所方概不透露，反而是民眾黨台北市議員、「學姐」黃瀞瑩上網路節目爆料，說柯不滿檢方重複訊問與案情無關內容、還隨輿論變換主題，因此拒絕出庭，結果「學姐」不僅沒釋疑，反而挨罵變相證明柯有能力隔空勾串滅證。

不過柯文哲之後沒再拒絕出庭，接著在11月13日，柯文哲被法官裁定延押2個月、確定放棄抗告後首度被提訊，赫然以幾近大光頭的三分頭造型亮相，頓時又引起外界揣測他是在抗議、或者宣示自清，還是萬念俱灰等，甚至有人猜想可能因為賭氣不出庭受罰。

不過據了解，應該是氣溫太高、舍房實在太過悶熱，所以柯文哲主動要求剪短頭髮，圖個清爽好整理，所方提供電動推剪並由管理員在旁監督，找有經驗的收容人幫忙剃頭，收容人相互協助理髮，這是看守所內常態，至於柯內心有無其他用意，不得而知。

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