同為政治明星淪階下囚　扁「舉銬抗議還絕食」柯慘被「押好押滿」

記者吳銘峯／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲，遭台北地檢署認定涉嫌貪污圖利提起公訴，是近年來政府首長犯下的最大貪污弊案。對比前總統陳水扁家族相關弊案，二人均被檢方依照最重可判無期徒刑之罪起訴，犯罪所得也都上億元；但陳水扁遭起訴的犯行，都是發生於總統任期內，起訴後還不斷引爆其他弊案，就連妻子、兒子、媳婦也牽扯其中，部分案件甚至到目前未止仍在纏訟中，尚未定讞。

▲陳水扁（資料照片／記者沈君帆攝）、柯文哲（資料照片／記者湯興漢攝）兩位政治明星，先後因為弊案遭收押。（ETtoday合成）

柯文哲與陳水扁2人都曾是台北市長，2人都是市長卸任後就進攻總統寶座；不同的是柯文哲競逐總統寶座失利，但陳水扁則是一舉登頂，率領民進黨完成政黨輪替，還成功連任，被稱為「台灣之子」。

▲柯文哲首次羈押庭中獲無保請回，當時他批檢方「編故事」壓迫凌虐。（圖／記者湯興漢攝）

本次北檢起訴柯文哲，包含京華城改建容積率案，以及總統大選時的木可公司假帳等政治獻金案。檢方指訴的罪名包含《貪污治罪條例》違背職務收賄罪、圖利罪，以及《刑法》背信罪、侵占公益罪等罪名，其中違背職務收賄罪最重可處無期徒刑，柯文哲並被求刑28年6月。

至於陳水扁遭當時的最高檢特偵組偵辦起訴的共有4案，都發生於陳水扁總統任內，包含國務機要費案、龍潭購地案、南港展覽館案和洗錢案，起訴的罪名包含《貪污治罪條例》違背職務收賄罪、不違背職務收賄罪、侵占公有財物罪、《刑法》偽造文書罪及《洗錢防制法》，最重也是可判處無期徒刑的「違背職務收賄罪」，而陳水扁一審確實也被依照本罪重判無期徒刑。

▲柯文哲被收押3個多月滿頭白髮。（圖／記者黃哲民攝）



起訴認定的不法金額部分，特偵組起訴陳水扁認定的不法金額為新台幣4.9億餘元及美金873萬餘元（約新台幣2.6億），合計約為新台幣6.6億元，而從貪污金額看來，阿扁吸金能力，明顯高於頻喊沒錢的柯文哲，而柯文哲被檢方認定的不法金額，共高達9371萬元。

▲陳水扁遭特偵組聲押時，高舉上銬的雙手，控訴司法不公，成為經典畫面。（圖／記者沈君帆攝）



另一方面，陳水扁在偵查中遭特偵組聲押後，高喊「政治迫害」、「司法冤獄」、「台灣加油」，成為歷史畫面，被收押送進台北看守所後，甚至進行禁食抗議，還被戒護送醫，只被羈押1個月就被特偵組起訴。反觀柯文哲，被裁定收押後，即使多次面對媒體鏡頭，卻一個字也沒說，甚至到快屆滿4個月的羈押期才被起訴，共被收押113天，幾乎是「押好押滿」。

而2人所涉弊案中，柯文哲的妻子陳珮琪、3名子女幾乎全身而退，而柯文哲所涉弊案似乎沒有擴大可能。但陳水扁家族弊案中，有好幾件根本就是扁妻吳淑珍引起，起訴時包含扁、珍，以及兒子陳致中、黃睿靚等人，全都遭起訴，陳致中還因此判刑1年2月定讞，入獄服刑。