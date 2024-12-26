4個月只查到「某時某地 Excel 1500」　PTT喊瞎：所以金流在哪？

記者施怡妏／綜合報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲，涉嫌圖利京華城容積率案，今（26日）偵查終結，稍早北檢開記者會說明，不過許多網友質疑「所以證據在哪？」聽了20分鐘的記者會，只有查到收1500萬現金的證據，而且也沒有說清楚錢的來源、錢在哪？直呼大開眼界。

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）



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不少網友在PTT發文，「起訴最精華的就是那個金流，金流查出來直接一刀斃命，可謂扮演畫龍點睛的部分，所以說那個金流呢？」「20分鐘整場聽完，除了政治獻金的問題，最有力道的證據是收1500現金，結果證據是？Excel記載的1500，某時某地收受1500萬，大開眼界」。

網友紛紛留言，北檢根本是在搞笑，「沒金流還能起訴？ 這很恐怖吧」、「所以證據在哪裡？」「1500你解讀1500萬？」「所以還是沒寫金流在哪裡，北檢的腦咧」、「所以就是沒查到阿」。

還有網友指出，「前幾個月不是有找了金流高手加入北檢進行調查，阿怎麼搞一搞，現在只能說某時地給了1500萬，這1500萬現在在哪裡？怎麼來的都沒講清楚，就講了某時地給了1500萬，然後用excel紀錄」。

網友留言調侃，「其實是excel高手」、「excel高手啊，很會做表格」、「原來excel就是一刀斃命的證據」、「邊聽邊笑，哪個笨蛋收錢，還特地在excel寫下1500」、「好可怕，寫1500可以被押四個月出不來」、「只有excel要怎麼判」、「Excel，Ctrl+F 搜尋1500，檢察官真好當」、「以前叫文字獄，現在有excel獄」、「Excel冷錢包，台灣北檢最新發明」。