房東一度電收近9元！雞排攤撐一年多宣布歇業　全場傻眼：可以檢舉了

▲房東一度電收近9元，雞排攤不敵決定「年底收攤」，老饕不捨。（圖／翻攝自暖暖沾醬雞排臉書粉絲團）

網搜小組／趙蔡州報導

基隆市一名雞排攤業者近日在臉書發布公告，由於不敵房東收取的高額電價，一度電收取8.567元，考量後決定在年底結束營業，貼文一出讓不少饕客直呼可惜，也有網友說房東電費收太貴了，「一度收8元，感覺可以去檢舉了！」

在基隆經營1年多的暖暖沾醬雞排10日突然在臉書發出公告，業者表示由於「敵不過房東收取的高額電價」，一度電收取8.567元，決定在年底歇業，最後為了回饋一直以來支持的顧客們，將推出清倉大拍賣，便宜賣出包含雞排在內等多種炸物，數量有限賣完為止。

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業者也貼出電費的單據，可以看見攤位8至11月電費使用度數合計2009.9度，每1度以8.567元計算，就必須繳納1萬7219元。

▲業者秀出電費單據。（圖／翻攝自暖暖沾醬雞排）

貼文一出立刻引發網友熱議，有饕客不捨說，「換地方重新營業嗎」、「好吃的東西怎麼可以不見」、「蠻常吃的，可惜了」，也有人說「一度收8元，感覺可以去檢舉了」、「電費超收是能賺多少，後悔的只會是房東」、「最大的成本就是電跟房租了，辛苦了」、「房租要賺連電費也要賺，很多生意做不下去都是被房東壓垮的」。

對此，雞排攤的房東表示，現場是好幾間攤販一起承租，每個月電費所有人一起平分，不過每個攤販都設有獨立電表，用多少度就繳多少度，而夏天的用電量高，累進計費也高，所以每一度電才會比較貴。

根據《東森財經新聞》報導，台電表示，營業用電夏季最高只收到每度7.43元，業者的房東每度收8.567元確實偏高，雖然電費新制已上路，但上路前簽屬的合約不受新制規範，實際仍以租令契約為主，呼籲房東應主動提供電費資訊，也提醒租客租屋前，最好先查詢電費收費標準，避免後續爭議。