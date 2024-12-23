不是真的好吃？一堆人「都在買台鐵便當」　網曝1原因完勝

▲台鐵便當便宜CP值高。（示意圖／記者李姿慧攝）



網搜小組／劉維榛報導

萬物齊漲，台鐵便當能壓在百元以下，CP值非常高！而一名網友納悶，他還沒吃過台鐵便當，但每次經過販賣店，總是排滿人潮，讓他好奇詢問「真的這麼好吃嗎？」文章曝光後，網友回應「蠻好吃的又有份量品質，省下的錢拿來買杯手搖飲」、「非常好吃是不至於，重點是便宜味道又不錯！」

一名男網友在Dcard納悶表示，每次經過台鐵便當專賣店時，總是大排長龍，還沒吃過的他因此好奇拋問，「台鐵便當真的這麼好吃嗎？」

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一票網友狂讚，「你猜猜他為什麼叫被火車耽誤的便當店」、「為了省錢，以前在板橋上班，每天去吃台鐵便當，因為其他便當價格...吃一個月薪水都被吃掉了」、「80元便當在台北有飯有肉」、「蠻好吃的又有份量品質，省下的錢拿來買杯手搖飲」、「好吃！光是給整顆滷蛋跟豆包（口水直流）」、「真的是我吃過最好吃的排骨」、「便宜吃粗飽的！而且他配菜很下飯阿，好像是酸菜或者是雪裡紅」。

許多網友直呼，便宜就是王道，「好不好吃因人而異，但以現在物價來說，他們基本款的便當算相對便宜了」、「非常好吃是不至於，重點是便宜味道又不錯」、「大雞腿便當100元又美味還有發票，找不到比它更優的」、「魯蛋不是切半，是整顆的就完勝很多其他家的便當了」、「味道穩定、CP值高，如果住在車站旁邊我天天都想買」、「蠻難吃的，除了便宜的優點以外根本不會買，高鐵便當好很多」、「好不好吃是其次，重點是它的價格對得起它的味道」。